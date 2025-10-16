กองทุนอนุรักษ์ฯ จัดสรรงบปี 68 ลงพื้นที่ทุรกันดารไม่มีไฟฟ้า ส่วนราชการจ่ายคนละครึ่ง
นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผู้ยื่นข้อเสนอมารวม 1,070 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 13,488 ล้านบาท สูงกว่างบที่วางไว้สำหรับปี 2568 ที่ 2,750 ล้านบาท และเพื่อเป็นการสนองนโยบายกระทรวงพลังงานในการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ในการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะให้ความสำคัญกับโครงการในพื้นที่ทุรกันดาร ประชาชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นหลัก ซึ่งในกลุ่มนี้มีข้อเสนอเข้ามาวงเงินรวมประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยกองทุนมีวงเงินที่สามารถสนับสนุนได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในส่วนราชการจะเน้นจัดสรรโครงการลักษณะ “คนละครึ่ง” คือผู้ขอรับทุนจะต้องร่วมจ่าย (Co-pay) ในโครงการครึ่งหนึ่งของงบโครงการ โดยมีโครงการส่วนราชการยื่นข้อเสนอเข้ามาวงเงินประมาณ 2,400 ล้านบาท วงเงินที่จัดสรรได้มีประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญ เช่น การสนับสนุนระบบผลิตพลังงานโรงพยาบาล วิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร โรงงานและอาคาร รวมถึง งานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
สรุปภาพรวมโครงการที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 1,070 โครงการ รวมวงเงิน 13,488 ล้านบาท สามารถจำแนกเป็นโครงการด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ โครงการคนละครึ่ง ในส่วนราชการ จำนวน 290 โครงการ วงเงิน 2,444 ล้านบาท โครงการสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า จำนวน 129 โครงการ วงเงิน 2,203 ล้านบาท การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงงาน/อาคาร ฯลฯ รวม 348 โครงการ วงเงิน 3,873 ล้านบาท โครงการวิจัย 130 โครงการ วงเงิน 1,481 ล้านบาท โครงการสาธิต 112 โครงการ วงเงิน 2,785 ล้านบาท โครงการการพัฒนาบุคลากร และโครงการประชาสัมพันธ์ อื่นๆ รวม 61 โครงการ วงเงิน 702 ล้านบาท
ปัจจุบันสถานะโครงการที่ยื่นเข้ามาขอสนับสนุนเงินกองทุนอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา โดย ส.กทอ.จะกลั่นกรองข้อเสนอโครงการและรวบรวมข้อมูลข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มแจ้งผลและดำเนินโครงการได้ประมาณต้นเดือนมกราคม 2569
นายรัฐฉัตรกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทิศทางการดำเนินงานของกองทุนอนุรักษ์ฯ ในปีงบประมาณ 2569 เตรียมวางแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569-2571 เตรียมการประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ และประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ทั้งนี้ เบื้องต้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ 9,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนโยบาย Quick Big Win และรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ๆ แต่ตัวเลขดังกล่าวยังต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาก่อนในท้ายที่สุด
ส.กทอ. เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภารกิจที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังทางเลือก ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านพลังงาน โดยรัฐบาลปัจจุบันได้วางแนวทางQuick Big Win ด้านพลังงาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเร่งการเพิ่มรายได้และลดภาระรายจ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน หน่วยงานรัฐ และผู้ประกอบกิจการโรงงานเอกชน บทบาทของกองทุนอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และเดินหน้าสู่การมุ่งเป้าหมาย Net Zero ได้ตามแผนในปี ค.ศ. 2050 ตามที่กระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมายไว้ใหม่