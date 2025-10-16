นิวไฮไม่หยุด! ทองคำราคาผันผวน ปรับ 21 ครั้ง บวกเบาๆ 500 บาท ทองแท่ง 65,300

ทองคำพุ่งนิวไฮไม่หยุด ราคาผันผวนปรับกว่า 21 ครั้ง บวกเบาๆ 500 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำไทย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 มีการปรับเปลี่ยนราคากว่า 21 ครั้ง เป็นการปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท 1 ครั้ง ตามด้วย 100 บาท 4 ครั้ง และ 50 บาท 9 ครั้ง ก่อนปรับลดลง 100 บาท 4 ครั้ง และ 50 บาท 4 ครั้ง ทำให้ราคาทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่ 65,200 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 65,300 บาทต่อบาททองคำ ทองรูปพรรณ รับซื้อ 63,899.40 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 66,100 บาทต่อบาททองคำ ทองสปอ 4,237 สหรัฐต่อออนซ์ อัตราค่าเงินบาท 32.57 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นมา 500 บาทต่อบาททองคำ
นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฮั่วเซ่งเฮง เปิดเผยว่า ทองคำโลกยังคงอยู่ในระยะขาขึ้น จากที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) มีแนวโน้มปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 สู่ระดับ 98.60 หน่วย จาก 99.30 หน่วย รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยีลด์) สหรัฐ อายุ 10 ปี มีแนวโน้มทรงตัวลงเป็นวันที่ 4 สู่ระดับ 4.02% จาก 4.13% สืบเนื่องมาจากนายสก็อต เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ ระบุถึงการปิดหน่วยงานรัฐบาลอาจเริ่มสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐสูงถึง 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5 แสนล้านบาทต่อวัน
นายธนรัชต์กล่าวว่า ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายไมค์ จอห์นสัน ได้กล่าวถึงความพยายามในการจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐ ไม่น่าจะสามารถจ่ายเงินเดือนได้อีกในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ทางฝั่งนายสก็อต เบสเซนต์ ได้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายการพักการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนออกไปอีกนานกว่า 3 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ จึงเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำวิ่งขึ้นต่อ
นายธนรัชต์กล่าวต่อว่า แนวโน้มทองโลกยังสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 4,215 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ และ 4,195 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ จึงประเมินว่าทองโลกอาจปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,250 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ และ 4,270 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ได้ แต่หากทองโลกหลุดแนวรับที่ 4,195 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ลงไป ทองโลกอาจเข้าสู่การปรับฐานลงระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าในตอนนี้ทองโลกอยู่ในระยะขาขึ้น แต่ระยะสั้นยังไม่แนะนำซื้อ เพราะราคาปรับขึ้นมาสูงมากแล้ว จึงแนะนำใช้กลยุทธ์ย่อเก็บสะสมจากแนวรับที่ระดับ 4,215 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ และขายทำกำไรหากราคาขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,250 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ 4,195 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ แนะนำขายตัดขาดทุน
“ราคาทองในประเทศอยู่ในระยะขาขึ้นตามทองโลกเช่นกัน แต่เนื่องจากค่าเงินบาทผันผวนไซด์เวย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศต่อนข้างมาก จึงแนะนำทยอยซื้อสะสมตามแนวรับที่ระดับ 64,900 บาทต่อบาททองคำ และขายทำกำไรตามแนวต้านที่ 65,500 บาทต่อบาททองคำ แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ 64,700 บาทต่อบาททองคำ แนะนำให้ขายลดความเสี่ยงออกก่อน เพื่อความปลอดภัย” นายธนรัชต์กล่าว