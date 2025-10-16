รวยฉ่ำ ชาวเชียงใหม่ได้เฮ ขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ ถูกหวยออมสิน 10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม แฟนเพจเฟซบุ๊ก GSB Society โพสต์ระบุว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (หน่วยละ 100 บาท) งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2568
รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท ได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารฯ จะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
ตรวจผลรางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ https://to.gsb.or.th/x3KqvpD หมายเหตุ : เงินรางวัลของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี