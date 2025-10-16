เศรษฐกิจ

คันทรี่กรุ๊ป กดปุ่มเปิดปี69 โรงเรียนนานาชาติ SPGS ในมิกซ์ยูสหมื่นล้าน ย่านพระราม3

คันทรี่กรุ๊ป กดปุ่มเปิดปี 69 โรงเรียนนานาชาติ SPGS ในมิกซ์ยูสหมื่นล้าน ย่านพระราม3

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CGD) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย และเอสพีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (SPGS International) ประกาศความร่วมมือ นำระบบการศึกษาระดับโลกมาสู่กรุงเทพฯ และยกระดับอนาคตของการศึกษาในประเทศไทย

โดยร่วมกันก่อตั้ง”โรงเรียนนานาชาติ เอสพีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ” มีกำหนดเปิดในเดือนสิงหาคม 2569 ด้วยวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความมุ่งมั่นในแบบฉบับของ St Paul’s Girls’ School จากกรุงลอนดอน

โรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok จะนำเสนอหลักสูตรการศึกษาอันครอบคลุมเหนือกว่าแนวทางการเรียนรู้แบบเดิม ๆ เปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิงอายุ 3-18 ปี สำหรับปีการศึกษา 2569/2570 เป็นต้นไป จะเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นจะเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2570/2571 เป็นต้นไป

ADVERTISMENT

“ซาร่า เบรเซนเดล” กรรมการผู้จัดการ SPGS International กล่าวว่า St Paul’s Girls’ School รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับคันทรี่ กรุ๊ป ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ SPGS เพื่อเผยแพร่ปรัชญาการศึกษา ซึ่งผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการดูแลเอาใจใส่ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ในประเทศไทย มั่นใจว่าจะเป็นต้นแบบของนวัตกรรมการศึกษา และศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับนักเรียนทุกคน

“เบน เตชะอุบล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CGD) กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้จับมือกับ SPGS International นำความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาอันเหนือชั้นมาสู่กรุงเทพฯ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CGD ในการสร้างสรรค์พัฒนาโครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศไทย เชื่อว่าโรงเรียนนานาชาติ SPGS จะเป็นส่วนเสริมที่มาพลิกโฉมแวดวงการศึกษาของไทย พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียนก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในอนาคต

สำหรับโรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok ตั้งอยู่ในบนถนนพระราม 3 ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยและศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ภายในโครงการมิกซ์ยูส มูลค่า 14,400 ล้านบาทของ CGD ซึ่งเป็นการผสมผสานแคมปัสสถานศึกษาระดับโลกเข้ากับที่พักอาศัยระดับลักชัวรีได้อย่างลงตัว

 