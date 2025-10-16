ปธ.กมธ.อุตฯ หนุน รมว.ยศสิงห์ ยกเคสไดร์เป่าผม ชอร์ตเด็กดับ เอาจริง ปราบสินค้าไม่ได้มอก.

ปธ.กมธ.อุตฯ หนุน ”จ.อ.ยศสิงห์“ เอาจริงบุกจับสินค้าไม่ได้ มอก. ชี้เป็นเรื่องสำคัญต่อความปลอดภัยผู้บริโภค แนะกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง ตัดตอนสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ด่านทางบก
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเด็กเสียชีวิตจากการใช้ไดร์เป่าผมที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าว่า ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมเห็นด้วยกับการที่จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินแผนเชิงรุกในการจัดการกับผู้กระทำผิดกฎหมาย เพราะปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริโภค โดยปัจจุบันพบว่าการทำผิดกฎหมายเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์มีอยู่ 2 กรณี คือ การผลิตสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน แต่มีการนำเอาเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ไปใช้ ซึ่งนอกจากผิดกฎหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วยังผิดกฏหมายในลักษณะการหลอกลวงประชาชนด้วยซึ่งที่ผ่านมา สมอ.ได้มีการดำเนินคดีไปแล้วหลายราย กับอีกกรณีเป็นกรณีของสินค้าที่กฎหมายบังคับให้ต้องมี มอก. แต่กลับไม่ได้รับ มอก. ไม่มีการติดเครื่องหมาย แล้วนำไปวางจำหน่าย
“ปัญหาเรื่องมาตรฐานสินค้าถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากสินค้าไม่มี มอก.ในบางชนิด จะเป็นอันตรายกับประชาชนผู้บริโภค ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ สมอ. เร่งดำเนินการ ไม่ใช่รอให้มีการแจ้งเข้ามา แล้วค่อยไปทำ แต่ต้องทำงานแบบเชิงรุก” นายอัครเดช กล่าว
นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ในส่วนของสินค้าไม่ได้รับมาตรฐานส่วนใหญ่ที่กรรมาธิการอุตสาหกรรมได้รับการร้องเรียนจะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศผ่านช่องทางทางบก เพราะง่ายต่อการลักลอบนำเข้า และง่ายต่อการหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากปัจจุบันบริเวณด่านท่าเรือมีหลายหน่วยงานร่วมกันเข้าพื้นที่ตรวจสอบจึงทำให้การนำเข้าทำได้ลำบาก ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมได้มีการลงพื้นที่ตรวจด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน จึงให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงไปกำชับเจ้าหน้าที่ตามช่องทางเหล่านี้ในทุกด่านที่ขนส่งสินค้าทางบกทั่วประเทศด้วย โดยเฉพาะประเทศลาว ทั้งนี้ต้องขื่นชมที่รัฐมนตรีช่วยฯ ที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสินค้าไม่ได้มาตรฐาน แต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ต่อเนื่อง โดยสิ่งที่สำคัญคือจะต้องสกัดการนำเข้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่โดยทร่เจ้าหน้าที่ประเทศนั้นก็ยากต่ิการควบคุมดูแลผลิตในประเทศของตน