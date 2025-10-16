ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกฯ ผนึกลุมแม็กซ์ รีแบรนด์เวทีมวยลุมพินี พลิกโฉมสู่ศูนย์กลางกีฬาเอเซีย

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกฯ ผนึกลุมแม็กซ์ รีแบรนด์เวทีมวยลุมพินี พลิกโฉมสู่ศูนย์กลางกีฬา-ความบันเทิงแห่งเอเซีย
พลโทพงศ์ชาติ กัมพลานุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกมวยไทยลุมพินี เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด เพื่อร่วมกันยกระดับสนามมวยเวทีลุมพินี ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี ให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมด้านกีฬามวย และความบันเทิงที่สามารถรองรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สอดรับกับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่เวทีโลก พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน
พลโทพงศ์ชาติ กล่าวว่า การยกระดับสนามมวยเวทีลุมพินีในครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่มีจุดประสงค์สำคัญ คือการสืบสานมรดกมวยไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ควบคู่กับการเสริมศักยภาพของประเทศไทยในด้านกีฬามวย บันเทิง และการท่องเที่ยว ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรภาคเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม และยังเปิดกว้างให้กับโปรโมเตอร์มวย และผู้จัดกิจกรรมทุกรูปแบบเข้ามาร่วมพัฒนา และใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ
“ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยผลักดันกีฬามวยไทยในระดับประเทศ แต่ยังเป็นการผลักดันมวยไทยสู่เวทีโลกให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสร้างโมเดลใหม่ในการใช้พื้นที่สนามมวยเวทีลุมพินีให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างแท้จริง” พลโทพงศ์ชาติ กล่าว
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างบริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด และศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี มีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับสนามมวยลุมพินีสู่การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมด้านกีฬามวย และกิจกรรมความบันเทิงระดับโลก (Global Sports & Entertainment Hub) ครบวงจร โดยสนามมวยลุมพินีในรูปแบบใหม่จะสามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น (Sport Entertainment Complex) ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันมวยไทยในระดับประเทศและระดับโลก คอนเสิร์ตและงานเอ็นเตอร์เทนเมนต์ กีฬามวยอาชีพและอีสปอร์ต งานแสดงสินค้า นิทรรศการ กิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมเพื่อสังคม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกันโครงการนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงระบบนิเวศของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว กีฬา และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก พร้อมส่งเสริมรายได้กลับคืนสู่สวัสดิการของกำลังพลกองทัพบกอย่างยั่งยืน
นางสาวครองขวัญ เลิศจารุอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์ของผู้ชมและผู้ใช้บริการ ผ่านความร่วมมือกับศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี เพื่อพัฒนาสนามมวยเวทีลุมพินี และพื้นที่โดยรอบให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลทั้งในด้านกีฬาและความบันเทิง ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและการบริหารจัดการมาตรฐานสากล
นางสาวครองขวัญ กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือนี้ครอบคลุมการพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิ ระบบแสง สี เสียง และเทคโนโลยีถ่ายทอดสดที่ทันสมัย เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่สมบูรณ์แบบ ระบบสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ระบบจำหน่ายบัตรทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การแสดง หรืออีเวนต์ระดับนานาชาติ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะไม่เพียงยกระดับสนามมวยเวทีลุมพินีและวงการมวยไทยสู่ระดับโลก แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้กลายเป็น จุดหมายปลายทางด้านกีฬาและความบันเทิงระดับภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง