กรมพัฒนาธุรกิจฯ ชวนผู้ค้าแสนราย ร่วมให้บริการ ‘คนละครึ่ง พลัส’
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการคนละครึ่ง พลัส ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มอุปสงค์การบริโภคในประเทศ ช่วยเหลือค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โครงการคนละครึ่ง พลัส เป็นโครงการสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568 – 19 ธันวาคม 2568 จะเปิดให้ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com (สำหรับร้านค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5) และเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิ ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 ผ่านแอพพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs และ MSME) ที่อยู่ในการส่งเสริมกว่า 1 แสนราย จึงเป็นโอกาสดีที่กรมฯ จะเชิญชวนผู้ประกอบการในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เช่น ธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) ธุรกิจแฟนไชส์ ธุรกิจบริการ และร้านอาหาร Thai SELECT ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประโยชน์ในส่วนของการเพิ่มรายรับเข้าสู่ธุรกิจ ขณะที่ประชาชนก็จะมีทางเลือกของร้านค้าเพิ่มขึ้นสำหรับการจับจ่ายใช้สอย ทั้งนี้ คาดว่าการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการฯ จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 88,000 ล้านบาท
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568) กรมฯ มีผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมกว่า 1 แสนราย เช่น ธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) 23,932 ราย ธุรกิจแฟนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) มีสาขาทั่วประเทศ 60,497 ราย ธุรกิจบริการ 26,143 ราย และร้านอาหาร Thai SELECT 463 ร้าน โดยผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว กรมฯ จึงเชิญชวนผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ทั้งที่เคยและไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ของรัฐบาลในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เกิดการหมุนเวียนและมีความเข้มแข็งมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ตามนโยบาย Quick Big Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์)
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ในครั้งนี้ ได้เกือบทุกราย โดยหลังจากโครงการฯ เสร็จสิ้นลง กรมฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งข้อดี และข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป และจะจัดหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ และความรู้ที่จำเป็นด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและธุรกิจ รวมทั้ง เพื่อเตรียมพร้อมในการร่วมโครงการฯ ต่างๆ ของรัฐบาลต่อไปในอนาคต” อธิบดีพูนพงษ์ กล่าว