MRT แจ้งผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง หลังเกิดเหตุขัดข้องช่วงสถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์-สุขุมวิท ทำล่าช้า 10 นาที
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metroทผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน แจ้งว่า เมื่อเวลา 06.55 น. MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุขัดข้อง ระหว่างสถานีสุขุมวิทถึงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ปลายทางสถานีหลักสอง ส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ 5 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่านครับ
ต่อมาเวลา 08.20 น. แจ้งอีกว่า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุขัดข้อง ระหว่างสถานีสุขุมวิทถึงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ปลายทางสถานีหลักสอง ส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ 10 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่านครับ
ทั้งนี้ผู้โดยสารรายหนึ่งโพสต์แสดงความคิดเห็นจากเหตุดังกล่าวว่า เราขึ้นจากพหลตอน 07.04 น ไปสีลม ทุกสถานีรถจอดประตูขบวนไม่ตรงกับประตูชานชาลา ประตูเลยไม่เปิด เสียเวลาในการขยับรถเล็กน้อย รถมีหยุดระหว่างทางช่วงเพชรบุรีไปสุขุมวิท และสุขุมวิทไปศูนย์ประชุมฯ รวมถึงจอดแช่ที่สถานีสุขุมวิทเล็กน้อย มีเคลื่อนตัวช้าตอนออกจากสถานีศูนย์ประชุมฯ แต่ยังไม่เห็นมีคนตกค้างค่ะ