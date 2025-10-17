เศรษฐกิจ

ทองพุ่งเป็นประวัติกาล นิวไฮรอบใหม่ 66,900 บาท วันนี้ขึ้นพรวดเดียว 1,600 ลุ้นไปต่อ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่เปิดตลาดซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.13 น. พบว่าราคาทองปรับขึ้นทัน 1,600 บาท ส่งผลใหราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 66,900 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 67,700 บาท

 

ทั้งนี้สมาคมค้าทองวิเคราะห์ว่าราคาทองคํา Spot ดีดตัวขึ้นเร็วแรงทะลุ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ รวมทั้งความกังวลผลกระทบการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ และคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดดอกเบี้ย ด้านทองไทยเปิดตลาดพุ่งพรวดแรงมากแตะ 66,900 บาท

ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงต่อเนื่องแบบฉุดไม่อยู่ล่าสุดทะลุเหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากยังคงได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหรือภาวะชัตดาวน์ และนอกจากนี้ตลาดทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนต.ค. และเดือนธ.ค.

ทั้งนี้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปแล้วกว่า 60% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น และโดยเฉพาะหากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ นักวิเครามะห์จาก MarketPulse มองว่าราคาทองคำจะพุ่งขึ้นทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่นักวิเคราะห์จากธนาคาร ANZ คาดการณ์ว่า ทองคำจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปีนี้ และอาจพุ่งแตะ 4,600 ดอลลาร์ภายในเดือนมิ.ย. ปีหน้า

คืนวันนี้ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐเนื่องจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังถูกปิดทำการจากภาวะชัตดาวน์ซึ่งล่วงเลยเข้าสู่วันที่ 16 ท่ามกลางความหวังริบหรี่ที่จะเห็นวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว เนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน อย่างไรก็ดีสามารถติดตามการแสดงความเห็นของกรรมการเฟดและผู้ว่าการเฟดเพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันศุกร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 1,600 บาท ขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศทะลุระดับ 66,000 บาท แตะบริเวณ 66,900 บาท หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 21 ครั้ง รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 500 บาท ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์บริเวณ 65,300 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเมื่อวานบริเวณแถวๆ 32.62 บาท