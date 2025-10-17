ทองพุ่งเป็นประวัติกาล นิวไฮรอบใหม่ 66,900 บาท วันนี้ขึ้นพรวดเดียว 1,600 ลุ้นไปต่อ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่เปิดตลาดซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.13 น. พบว่าราคาทองปรับขึ้นทัน 1,600 บาท ส่งผลใหราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 66,900 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 67,700 บาท
ทั้งนี้สมาคมค้าทองวิเคราะห์ว่าราคาทองคํา Spot ดีดตัวขึ้นเร็วแรงทะลุ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ รวมทั้งความกังวลผลกระทบการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ และคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดดอกเบี้ย ด้านทองไทยเปิดตลาดพุ่งพรวดแรงมากแตะ 66,900 บาท
ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงต่อเนื่องแบบฉุดไม่อยู่ล่าสุดทะลุเหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากยังคงได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหรือภาวะชัตดาวน์ และนอกจากนี้ตลาดทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนต.ค. และเดือนธ.ค.
ทั้งนี้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปแล้วกว่า 60% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น และโดยเฉพาะหากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ นักวิเครามะห์จาก MarketPulse มองว่าราคาทองคำจะพุ่งขึ้นทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่นักวิเคราะห์จากธนาคาร ANZ คาดการณ์ว่า ทองคำจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปีนี้ และอาจพุ่งแตะ 4,600 ดอลลาร์ภายในเดือนมิ.ย. ปีหน้า
คืนวันนี้ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐเนื่องจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังถูกปิดทำการจากภาวะชัตดาวน์ซึ่งล่วงเลยเข้าสู่วันที่ 16 ท่ามกลางความหวังริบหรี่ที่จะเห็นวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว เนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน อย่างไรก็ดีสามารถติดตามการแสดงความเห็นของกรรมการเฟดและผู้ว่าการเฟดเพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันศุกร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 1,600 บาท ขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศทะลุระดับ 66,000 บาท แตะบริเวณ 66,900 บาท หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 21 ครั้ง รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 500 บาท ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์บริเวณ 65,300 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเมื่อวานบริเวณแถวๆ 32.62 บาท