ธนกร นำทีม ‘ดีพร้อม’ ลุยเมืองปากน้ำสร้างอาชีพ – รายได้ชุมชนบางหญ้าแพรกษา เน้น “ให้ทักษะ” อาชีพ พร้อม “ให้โอกาส” เข้าถึงแหล่งทุน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตเติบโตอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทัพกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ลงพื้นที่ชุมชนตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรปราการ เปิดคอร์สฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผ่าน “โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีพร้อม” เน้นเพิ่มทักษะ ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 300 คน พร้อมเดินหน้า สนับสนุนโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจมากขึ้น และคาดว่าจะขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ
นายธนกร กล่าวว่า จากแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เน้นการสร้างรายได้ ให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายใต้ “โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีพร้อม” ด้วยการเพิ่มทักษะ (Upskill) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) และสร้างโอกาสให้คนไทยมีรายได้มากขึ้น
รวมทั้งเป็นการช่วยลดภาระรายจ่าย กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้ง มุ่งฝ่าฟันปัญหาความท้าทายทางเศรษฐกิจจากความผันผวนของสถานการณ์โลกและภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น
“การจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ “ให้ทักษะใหม่” เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนผ่านการสร้างทักษะอาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะของประชาชนตามบริบทของศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ในการสร้างอาชีพ ด้วยการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ทายาทวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
นายธนกร กล่าวต่อว่า ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลบางหญ้าแพรก จำนวนกว่า 300 คน ที่เข้าร่วม การอบรมการสร้างอาชีพหลักสูตร “การทำปอเปี๊ยะสด” และ “สลัดเสียบไม้” ในครั้งนี้ นอกจากได้เรียนรู้ ทักษะใหม่แล้ว ยังเกิดการปลดล็อคแนวความคิด เปิดมุมมองในการประกอบอาชีพเสริมด้วยการนำวัตถุดิบ ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ขณะเดียวกัน ยังมีการนำผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจมาร่วมโชว์เคส รวมทั้งมีการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (Business Service Center: BSC) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและวิเคราะห์ปัญหาการประกอบธุรกิจเบื้องต้น และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industrial Information Center: ITC) ที่ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิตอีกด้วย
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังพร้อมผลักดันชุมชนผ่านการ “ให้โอกาส” พร้อม “สนับสนุนแหล่งเงินทุน” เสริมสภาพคล่องด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสินเชื่อดีพร้อมเปย์ (DIPROM Pay) เพื่อช่วยให้วิสาหกิจไทยสามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุนตามศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และนี่คืออีกความท้าทายหนึ่ง ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะเป็นแนวทาง ในการสร้างส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อย่างดีพร้อม รมว.ธนกร กล่าวทิ้งท้าย