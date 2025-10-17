เอสซี แอสเสท ร่อนแถลงแจง ไม่เกี่ยวข้อง เฉินจื้อ-ปรินซ์กรุ๊ป ยัน ปฏิบัติตามกม.ทุกประการ

เอสซี แอสเสท ร่อนแถลงแจง ไม่เกี่ยวข้อง เฉินจื้อ ยัน ปรินซ์กรุ๊ป ไม่ได้ลงทุนในโครงการใดๆทั้งสิ้น
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า
ตามที่ปรากฏข่าวสาร ข้อมูลในสื่อต่างๆว่า Prince Holding Group ได้ลงทุนในบริษัทและโครงการต่างๆ ของเอสซีฯ รวมถึงมีการเชื่อมโยงระหว่างนายเฉินจื้อ และ Prince Holding Group กับบริษัทฯ นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีธุรกรรมใดๆ กับนายเฉินจื้อ และ Prince Holding Group รวมทั้งนายเฉินจื้อ และ Prince Holding Group ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนของบริษัทฯ และโครงการใดๆ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ บริษัทฯ จึงขอให้สื่อและประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวที่ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อย่างถึงที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดระงับการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ