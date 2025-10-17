เศรษฐกิจ

บริษัท แสนสิริ เผยตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบการทำธุรกรรม บริษัท และ บุคคลในข่าว

บริษัท แสนสิริ เผยตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบการทำธุรกรรมกับ ปริ้นซ์ กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่ารายงานว่า  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ออกเอกสารข่าว ระบุว่า  บริษัทรับทราบถึงการเผยแพร่ข่าวที่มีการกล่าวถึงการลงทุนโครงการอสังหาฯ ไทย ของบริษัทต่างชาติ และมีระบุชื่อโครงการคุณ บาย ยู ในข่าว

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อมูลในการทำธุรกรรมของชื่อบริษัทหรือบุคคลที่อ้างอิงในข่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่า ขั้นตอนการทำธุรกรรมในทุกโครงการมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สอบถาม และส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ

ADVERTISMENT

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง