“ศุภจี” หารือ “ทูตจีน” เร่งส่งออกเกษตรไทย ดันร่วมสร้างระบบการค้าพหุภาคี
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือทวิภาคีกับนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน พร้อมขอให้ฝ่ายจีนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกสินค้าเกษตรของไทยไปจีน อาทิ ข้าว ลำไย และโคมีชีวิต
นางศุภจี กล่าวว่า การพบกับทูตจีนครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในฐานะที่ทั้งสองฝ่ายเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง โดยตนได้ใช้โอกาสดังกล่าวขอให้ทูตจีนช่วยผลักดันรัฐบาลจีนในการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าสินค้าลำไยของไทยไปจีน การขอให้จีนเร่งพิจารณาการเปิดตลาดโคมีชีวิต เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกไปจีนได้โดยตรง รวมทั้งตนยังขอให้รัฐบาลจีนซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น โดยให้ความเชื่อมั่นว่าข้าวไทยมีคุณภาพและมีราคาที่ดีมาก ซึ่งหากจีนสนับสนุนจะถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีสำหรับการเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนในปีนี้
นางศุภจี เสริมว่า ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างกันนั้น ตนจะนำคณะผู้ประกอบการไทยกว่า 60 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติของจีน (China International Import Expo) ที่นครเซี่ยงไฮ้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้นำเสนอสินค้าคุณภาพ เพื่อขยายมูลค่าการส่งออกของไทยในจีนได้เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ไทยได้รับเกียรติให้เป็น “ประเทศเกียรติยศ” ซึ่งได้รับพื้นที่พิเศษในการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าไทย
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความยินดีที่การเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA 3.0) ได้ข้อสรุปและจะลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ในปลายเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งทูตจีนได้ชื่นชมไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของความตกลง ACFTA ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จดังกล่าว
ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาตั้งแต่ปี 2556 โดยการค้าระหว่างไทยกับจีนในปี 2567 มีมูลค่าการค้ารวม 115,891.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 จากช่วงเดียวกันของปี 2566 แบ่งเป็นไทยส่งออก 35,277.11 ล้านดอลลาร์ และไทยนำเข้า 80,614.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับปี 2568 (มกราคม-สิงหาคม) การค้ารวมระหว่างไทยกับจีนมีมูลค่า 96,254.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.07 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นการส่งออก 27,715.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นการนำเข้า 68,539.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปจีน เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น
ขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญจากจีน เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น