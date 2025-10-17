บีโอไอ เคาะ 2 โครงการ 7 พันล้าน ไฟเขียว ฮิตาชิฯ ผลิต PCU Inverter รถยนต์ไฟฟ้า

บีโอไอ ตั้งทีมพิเศษ เร่งเครื่องลงทุน รับ Quick Big Win ไฟเขียว 2 โครงการ 7,000 ล้านบาท พร้อมสร้างช่องทางพิเศษ Thailand FastPass ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ชุดใหม่ ซึ่งมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุน ตามนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล โดยให้ตั้งทีมพิเศษติดตามและเร่งรัดการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่ได้รับอนุมัติในช่วงปี 2566-2567 แต่ยังติดปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนจำนวนกว่า 70 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 3 แสนล้านบาท
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล (ดาต้าเซ็นเตอร์) อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า และกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 3 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ด้านการจัดหาพื้นที่สำหรับการลงทุน และด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญร่วมกันของนักลงทุนในทุกอุตสาหกรรม ปลดล็อกอุปสรรคเหล่านี้โดยเร็ว
นอกจากนี้ บีโอไอจะดำเนินการจัดทำระบบ Thailand Fast Pass เป็นกลไกที่จะใช้ต่อเนื่องระยะยาว ในการเร่งรัดโครงการลงทุนสำคัญที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ ยานยนต์และชิ้นส่วน เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ดิจิทัลและ AI เป็นต้น จากนั้นจะทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) เป็นช่องทางพิเศษในการช่วยเร่งรัดการลงทุนจริงอย่างรวดเร็วที่สุด
นายนฤตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บอร์ดบีโอไอยังเห็นชอบการเปิดให้การส่งเสริมการลงทุน “กิจการผลิตส่วนประกอบหลักของเซลล์แบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ความจุสูง (High Density Battery)” ได้แก่ ขั้วแคโทด (Cathode) ขั้วแอโนด (Anode) อิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte) และตัวแยกขั้วไฟฟ้า (Separator) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
ขณะเดียวกัน บอร์ดบีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 2 โครงการ มูลค่า 7,000 ล้านบาท ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการแพทย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้แก่บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม เอเชีย จำกัด โครงการผลิต PCU Inverter สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่าลงทุน 3,500 ล้านบาท
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โครงการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง (เคมีบำบัดและรังสีวิทยา) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มูลค่าลงทุน 3,496 ล้านบาท เป็น ศูนย์โปรตอนแห่งที่ 2 ของไทยที่เน้นการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน