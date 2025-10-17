ททท.อัดแคมเปญ พาสปอร์ต พริวิเลจ ดึงดูดต่างชาติเที่ยวไทยไตรมาส 4 คาดเงินสะพัด 400 ล้าน

ททท.จัดแคมเปญ พาสปอร์ต พริวิเลจ มอบประสบการณ์ไม่รู้ลืม คาดเงินสะพัด 400 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผลักดันรายได้ท่องเที่ยว พร้อมสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ททท.ได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ เปิดตัว โครงการ Amazing Thailand Passport Privileges มอบของที่ระลึก ส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยในไตรมาส 4/2568 ที่เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ถือเป็นการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านสิทธิพิเศษและแคมเปญทางการตลาด (Grand Privilege) โดยคาดว่าการดำเนินโครงการจะสร้างรายได้หมุนเวียนในการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท
นายณัฐกล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Passport Privileges จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำทั่วไทยกว่า 300 สถานประกอบการ รวมถึงมอบของที่ระลึกที่ได้แรงบันดาลใจจาก 5 Must Do in Thailand ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 โดย ททท.เชื่อมั่นว่าโครงการ Amazing Thailand Passport Privileges จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สามารถกระจายรายได้ไปยังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน พร้อมสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย
นายณัฐกล่าวอีกว่า โครงการ Amazing Thailand Passport Privileges ในปีนี้เติมความพิเศษ ด้วย 2 กิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ 1.กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำทั่วไทยกว่า 300 สถานประกอบการ ทั้งร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ศูนย์การค้า และ 2.กิจกรรม “Amazing Bag” ของขวัญแห่งความทรงจำแบบไทยที่คัดสรรของที่ระลึก (Lucky Gift) จากชุมชนทั่วไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านประสบการณ์ความประทับใจแบบไม่รู้ลืม
“ของขวัญที่จัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวมีความสำคัญเพราะได้แรงบันดาลใจจาก 5 Must Do in Thailand ได้แก่ Must Taste มะม่วงไทยอบแห้ง Must Try พวงกุญแจนักมวยไทย ศิลปะการต่อสู้ของไทย Must Buy สินค้าจากผ้าไทยหัตถกรรมไทย กระเป๋าย่ามผ้าไทย ผ้าพันคอผ้าไทย จังหวัดสกลนคร หมวกผ้าไทย จังหวัดแพร่ Must Seek สินค้าที่สื่อถึงวิถีชีวิตของคนไทย พวกกุญแจตุ๊กตาไดโนเสาร์จากผ้าขาวม้าทอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์ พวงกุญแจนาคกี้ จังหวัดบึงกาฬ พวงกุญแจพู่ ลายชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย Must See เป็นของที่ระลึกจากการแสดงศิลปะไทย อย่างพวงกุญแจตัวละครโขน พวงกุญแจผีตาโขน จังหวัดเลย พร้อมลุ้นรับ Lucky Bag ของรางวัลจากพันธมิตรทางการท่องเที่ยว มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท” นายณัฐกล่าว
ทั้งนี้ สำหรับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม เพียงนักท่องเที่ยวแสดงหนังสือเดินทางบริเวณบูธกิจกรรม ณ 3 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2568 จะได้รับของที่ระลึก Amazing Bag ทันที จากนั้นสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับ Voucher ส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำทั่วไทย และสามารถนำไปใช้ได้ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกว่า 300 แห่ง โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Amazing Thailand Passport Privileges ได้ที่ เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/amazingthailandpassportprivileges