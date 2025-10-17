ศุภจี หารือบิ๊ก Bank of America แลกเปลี่ยนประเด็นเศรษฐกิจการค้าโลก
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือกับ นาย Jin Su President of the Asia Pacific, Head of Asia Pacific Global Markets, และ Chief Executive for Hong Kong จาก Bank of America ณ กระทรวงพาณิชย์
เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ โอกาสและผลกระทบของนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย การปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานและการผลิต การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการเงินระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา โดย Bank of America แจ้งว่าทางธนาคารมีหน่วยวิจัยที่ดีติดอันดับโลก และยินดีที่จะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในเชิงวิชาการเพื่อหารือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป