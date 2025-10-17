WOSAAM THAILAND จัดสัมมนาด้านเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ ชูนวัตกรรมฮอร์โมน-สเต็มเซลล์

พญ.มะลิ วิโรจน์สกุลชัย ประธาน WOSAAM THAILAND จัดงานสัมมนาทางการแพทย์และเวิร์กชอป ด้านเวชศาสตร์ฟื้นสภาพครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยโลกแห่งประเทศไทย (World Society of Anti-Aging Medicine – Wosaam, Thailand) จัดงานสัมมนาทางการแพทย์ เกี่ยวกับความก้าวหน้าในเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ ประจำปี 2025 “Recent Advances in Regenerative Medicine 2025” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Hormone & Stem Cell Therapy นำโดย พญ.มะลิ วิโรจน์สกุลชัย ประธาน WOSAAM THAILAND หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ โรงพยาบาลแปซิฟิค การ์เดน และโรงพยาบาลในเครือ PRMG ที่ได้รับการรับรองจาก สมาคม WOSAAM ให้จัดตั้ง WOSAAM Thailand และได้รับการสนับสนุนจาก ดร.เธียร์รี่ เฮอทอก (Dr.Thierry Hertoghe) จากประเทศเบลเยียม ซึ่งดำรงตำแหน่ง President of WOSAAM และ The International Hormone Society ณ โรงแรมเบย์บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
งานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้แบบเจาะลึกด้าน เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สร้างเครือข่ายแพทย์ที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ รวมถึงสร้างรากฐานการเริ่มต้นโปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นสภาพในอนาคต ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะนำความหวังและสุขภาพที่ดีมาสู่ทุกคน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับสุขภาพของคนทั้งประเทศ
ภายในงานสัมมนา ประกอบด้วยการบรรยายเชิงวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ กิจกรรมเวิร์คชอป พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก WOSAAM ประเทศเบลเยียม โดย ดร.เธียร์รี่ เฮอทอก หนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ และเป็นผู้นำการใช้ฮอร์โมนซ่อมแซมความเสื่อมเพื่อ “มีพลัง ย้อนวัย ให้ชีวิตชีวา และอายุยืน” ทั้งในฐานะแพทย์ผู้ปฏิบัติ วิทยากร นักวิชาการ และผู้นำสมาคมสำคัญบนเวทีนานาชาติ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Hormone กิจกรรมในงานนอกจากบรรยายเชิงวิชาการเพื่ออัพเดตเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในวงการเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ
พร้อมกันนี้ พญ.มะลิ วิโรจน์สกุลชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ ยังเป็นผู้นำเวิร์คชอปปฏิบัติจริงด้าน Hormone & Stem Cell Therapy เป็นวิทยากรบรรยาย 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การรักษาแผลเบาหวาน ได้ผลดีเยี่ยม ไม่ต้องตัดมือ ตัดเท้า โดยมีการติดตามนานถึง 10 ปี 2. ผลงานรักษา Laron Syndrome ซึ่งเป็นเด็กชาวฝรั่งเศส เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 3. Stent ครั้งเดียวก็เกินพอ โดยใช้ฮอร์โมนร่วมกับบอลลูนสเต้นท์ทำให้ไม่ต้องเกิดความเสี่ยงในการทำครั้งต่อๆ ไป 4. การลดน้ำหนักแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คชอปให้แพทย์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ในด้านการใช้ฮอร์โมนร่วมกับสเต็มเซลล์ในการรักษาความเสื่อมเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยังมีการเสนอกรณีศึกษาคนไข้จริงที่ได้รับการรักษาครบวงจรที่ได้ผลดีเยี่ยม
อีกทั้งยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากประเทศเกาหลี ดร.คริส กุนวู คิม (Dr.Chris Gunwoo Kim) ได้สาธิตการใช้สเต็มเซลล์จากไขมันร่วมกับฟิลเลอร์ เพื่อปรับรูปหน้าให้มีความอ่อนเยาว์ เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับความสนใจ
WOSAAM THAILAND จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะเป็นเวทีที่มากกว่างานวิชาการ แต่เป็นเวทีของการเปลี่ยนแปลงและจุดประกายที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะด้านเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ (Regenerative Medicine) และการรักษาด้วยฮอร์โมนให้กับแพทย์ไทย พร้อมขยายผลทางวิชาการเพื่อให้ Regenerative Medicine ได้รับการยอมรับและขับเคลื่อนไปในวงกว้าง ทั้งในระดับคลินิก โรงพยาบาล และระบบสาธารณสุขของประเทศ
ซึ่งเป้าหมายของเวชศาสตร์ฟื้นสภาพนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาโรค แต่รวมถึงการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย เพื่อสร้างสังคมคุณภาพที่มีประชากรสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมงานจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการรักษา และวางแผนการดูแลสุขภาพในอนาคต เพื่อยกระดับสุขภาพของคนทั้งประเทศได้
ทั้งนี้ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ เป็นโรงพยาบาลในเครือ PRMG ซึ่งในปีนี้เครือโรงพยาบาล PRMG ได้ขยายเครือข่ายในการให้บริการ โดยได้เปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อ ‘โรงพยาบาลแปซิฟิค การ์เดน’ ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่ให้บริการ Regenerative Medicine ตามแนวคิดของ WOSAAM ร่วมกับนวัตกรรมทางการแพทย์ อาทิเช่น การสวนหัวใจรักษาโรคหัวใจขาดเลือด การบายพาสเส้นเลือดหัวใจ และรักษาโรคหัวใจครบวงจร รังสีร่วมรักษาในการรักษามะเร็งและอื่นๆ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด หญิง 52 เพิ่งกลับจากฟอกไต ถูกรถบรรทุกหลุดโค้ง พุ่งทับร่างดับ
- คนละบริษัท !! ปริ๊นซ์อินเตอร์ฯ แจงปมเช่าตึก ซิโน-ไทย ยันไม่เกี่ยวเฉินจื้อ
- ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดมกุฎกษัตริยาราม-วัดเทพศิรินทราวาส
- จับ 9 คนไทย แอดมินเว็บพนัน อ้างเบื่อชีวิตสแกมเมอร์ จ่ายให้เขมรคนละ 6,000 พากลับบ้าน