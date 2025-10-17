เซ็นทรัล ผุดแคมเปญ พลิกโฉมเทศกาลเจ ชวนอร่อยเฮลตี้ แบบมีสตอรี่ 20-29 ต.ค.นี้

เซ็นทรัล ผุดแคมเปญ Thailand J Food Festival 2025 พลิกโฉมเทศกาลเจ ชวนอร่อยเฮลตี้ 20-29 ต.ค.นี้
นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หรือCPN เปิดเผยว่า เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ของ Health & Wellness Lifestyle ที่เข้าถึงได้จริงในทุกมิติ โดยเทศกาลเจถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญที่นำแนวคิดนี้มาสานต่อ ผ่านแคมเปญ ‘Thailand J Food Festival 2025’ ภายใต้แนวคิด ‘Eat light, Feel Bright’ อร่อยเฮลตี้ แบบมีสตอรี่ เพื่อยกระดับเทศกาลเจให้เป็นประสบการณ์แห่งการดูแลสุขภาพและสร้างสมดุลในชีวิต จัดเต็มเมนูเจที่ดีต่อใจและกาย ทลายกรอบเมนูแบบเดิมๆ จับมือกับแบรนด์ร้านอาหารดังและร้านอาหารทั่วไทย ร่วมรังสรรค์เมนูเจแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งสายเจตัวจริง สายสุขภาพ และคนที่อยากเปิดประสบการณ์อาหารรูปแบบใหม่ จัดกิจกรรมสุขภาพในแนวคิด Longevity Lifestyle เพื่อให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็น ‘J Food Destination’ ที่ครบจบทุกมิติของการกินเจอย่างมีสไตล์และยั่งยืน”
ปัจจุบัน ‘Wellness & Healthy Living’ กลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกที่ผู้คนทั่วให้ความสำคัญมากขึ้น ไม่ใช่เพียงเรื่องของสุขภาพกาย แต่คือภาพรวมของคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน เทรนด์ Longevity Lifestyle หรือการใช้ชีวิตอย่างยืนยาวด้วยสมดุลทั้งกายและใจ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมอง ‘การดูแลสุขภาพ’ เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และอัตลักษณ์ตนเอง รวมถึงแนวโน้มอาหารจากพืช (Plant-based) และการกินเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน
เปิด 3 ไฮไลต์ห้ามพลาด ถ้าอยาก ‘Eat light, Feel Bright’ เป็นคุณคนใหม่ที่สดใสทั้งกาย-ใจ
1.Eat Light – J Food Market และร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์ฯ อิ่มอร่อยกับเจวาไรตี้ กว่า 600 ร้านดังภายในศูนย์รวบรวมกว่า 5,000 เมนูเจจากร้านดังทั่วไทย ทั้งไทย เอเชีย และเฮลตี้แบรนด์ อาทิ Ăn Cơm Ăn Cá, Arigato, Bonchon, Chongdee Teahouse, KOI Thé, Kub Kao’ Kub Pla, MK Restaurants, On the Table, Ootoya, Ros’niyom, Sizzler, Solsot, Spaghetti Factory, Swensen’s, The Pizza Company, Yayoi, ZEN Japanese Restaurant และเขียวไข่กา
2.Feel Bright –กิจกรรมเติมพลังกาย-ใจ ในปีนี้จับมือกับพาร์ทเนอร์ฟิตเนสชั้นนำอย่าง Fitness First, Virgin active และ Jetts Fitness เตรียมจัดกิจกรรมเอาใจคนรักสุขภาพ ไม่ว่าโยคะ พิลาทิส สร้างพื้นที่ผ่อนคลายปรับสมดุลจิตใจ ยังมีหน่วยบริการตรวจสุขภาพร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต โดยมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้คนไทยได้เริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี ตลอดเทศกาลเจ (20-29 ตุลาคม 2568)
3.#อีทเจที่เซ็นทรัล ต้องอิ่มใจพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ
- สมาชิก The 1 เมื่อทานอาหารในศูนย์ฯ จากร้านที่ร่วมรายการครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น* บัตรกำนัลที่พักจาก The Standard, Hua Hin พร้อม Stay Zen แพคเกจ และ Apple Watch SE 3 (รุ่น GPS)
- สมาชิก The 1 เมื่อทานอาหารในศูนย์ฯ จากร้านที่ร่วมรายการ ครบ 500 บาท ขึ้นไป รับฟรี OATSIDE Coffee 200 มล. 1 กล่อง มูลค่า 25 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ, สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)
- สมาชิกใหม่ CENTRAL X รับส่วนลด 40.-* สำหรับเครื่องดื่มหมวดหมู่ Vegan Series แบรนด์ ชาตรามือ สาขาในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ เพียงดาวน์โหลดแอป CENTRAL X เฉพาะวันที่ 20-29 ต.ค. 68
- พิเศษสุด! เมื่อร่วมบริจาคโลหิตกับ กับโครงการ Central Tham “Give Blood, Give Love” รับฟรี OATSIDE Coffee 200 มล. 1 กล่อง มูลค่า 25 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ, สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)
- สิทธิพิเศษที่ศูนย์อาหาร CENTRAL FOOD รับสิทธิ์ซื้อเซตเครื่องดื่มเจ (เครื่องดื่มเจ+น้ำดื่มเพรียวไลฟ์) เพียง 49.-* (ปกติ 79.-) กดรับสิทธิ์ผ่านแอป CENTRAL X
ร่วมสัมผัสประสบการณ์กินเจแนวใหม่ที่กับแคมเปญ ‘Thailand J Food Festival 2025’ อีทเจเฮลตี้ แบบมีสตอรี่ ตั้งแต่วันที่ 20–29 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ