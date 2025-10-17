ทองคำพุ่งไม่หยุด ทำนิวไฮใหม่ รูปพรรณแตะ 68,000 แล้ว YLG ชี้วิ่งต่อถึง 78,000

ทองคำทำนิวไฮใหม่ พุ่ง 1,900 รูปพรรณขายออกบาทละ 68,000 วายแอลจีชี้ยังวิ่ต่อ เป้าถัดไปแตะ 78,000
วันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันราคาทองคำปรับขึ้นลงรวม 31 ครั้ง ปิดตลาดปรับขึ้นที่ 1,900 บาท ถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์ โดยทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 67,100 บาท ขายออกบาทละ 67,200 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,764.08 บาท ขายออกบาทละ 68,000 บาท และแนวโน้มยังขาขึ้น
นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) เปิดเผยในงานสัมมนา “จับจังหวะลงทุน : ทองก็รุ่ง หุ้นก็ปัง” ว่า ราคาทองคำในปี 2568 ปรับขึ้นแล้วกว่า 64% จากต้นปี แต่ยังไม่ถือว่าเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ เนื่องจากเมื่อเทียบกับอดีตในปี 2523 ที่ราคาทองคำเคยพุ่งถึง 200% จะเห็นได้ว่าปัจจุบันยังมีช่องว่างให้เติบโตต่อได้
นางพวรรณ์กล่าวว่า ราคาทองคำปีนี้ “ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้น” โดย YLG ประเมินว่าในช่วงปลายปี มีโอกาสเห็นราคาทะลุ 4,435 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือทองไทยประมาณ 78,000 บาท ภายใต้เงินบาทที่ 32 บาทต่อดอลลาร์ และหากสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง มีโอกาสไปต่อถึง 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือทองไทยประมาณ 80,000 บาท แต่ยืนยันว่าการจะเห็นราคาทองคำแตะระดับ “หลักแสนบาท” ยังเป็นไปได้ยาก เว้นแต่จะเกิดปัจจัยลบระดับโลกอย่างสงครามใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นที่ 34 บาทต่อดอลลาร์ ก็อาจจะมีโอกาสเห็นทองคำบาทละแสนได้
“ตราบใดที่ราคาทองคำ ยังยืนอยู่ในระดับสูง ความผันผวนก็จะมีอยู่ตลอด โดยแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากเห็นราคาบริเวณนี้สามารถทยอยเข้าซื้อได้ ส่วนโซน 4,100-4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถือว่าน่าทยอยสะสม และหากราคาย่อลงต่ำกว่า 3,800-3,700 ดอลลาร์ ควรเข้าถือทันที ขณะที่ผู้ถือทองอยู่แล้วสามารถทยอยขายทำกำไรได้ แต่ไม่ควรขายหมด เพราะแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น” นางพวรรณ์กล่าว