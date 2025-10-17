ราชกิจจาฯ ประกาศให้ LINE MAN Mart เป็นตลาดสินค้า เสี่ยงสูง ตามกม.แพลตฟอร์มดิจิทัล

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ ‘LINE MAN Mart’ เป็น ‘ตลาดสินค้า’ เป็นแพลตฟอร์มเสี่ยงสูงตามกฎหมาย DPS ต้องมีมาตรการเพิ่ม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เรื่องกำหนดรายชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทตลาดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 20 แห้งพราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิตแพลตฟอร์มดิจิทัล (DPS) ที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ.2565 ฉบับที่ 3
โดยกำหนดให้ “LINE MAN Mart” เป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทตลาดสินค้า ที่มีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดำเนินการอื่นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทตลาดสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2568 (“ประกาศ คธอ. เรื่อง การดำเนินการอื่น”) อาทิ ต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนและลงทะเบียนผู้ประกอบการ (ร้านค้า) บนแพลตฟอร์มของตน ต้องดำเนินการแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือข้อความว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน รวมถึง ดำเนินการจัดให้มีกลไก notice and takedown เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ได้มีการทบทวนลักษณะของแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มมีมีความซับซ้อนอยู่หลายบริการในแอพพ์เดียว และมีแพลตฟอร์มตลาดสินค้า (Online Marketplace) อยู่ในนั้นที่ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 หรือที่เรียกกันว่า กฎหมาย DPS
ก่อนหน้านี้มีการประกาศรายชื่อแพลตฟอร์ม “เสี่ยงสูง” ต่อระบบเศรษฐกิจและผู้บริโภค จำนวน 19 แพลตฟอร์ม ตามมาตรา 20 ของกฎหมาย DPS จำนวนต้องมีหน้าที่ “เพิ่มเติม” และมีการประกาศเพิ่มเติมใหม่ คือ TikTok Shop ด้วยมีลักษณะแพลตฟอร์มตลาดสินค้า
อ่านประกาศเพิ่มเติมที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/90180.pdf