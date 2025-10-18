พณ.จับมือ ตลท. ยกระดับขีดความสามารถตลาดทุนไทย เพิ่มแข่งขันระดับสากล
วันที่ 18 ตุลาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ได้หารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคของภาคธุรกิจและตลาดทุนที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีมีความโปร่งใส เข้าถึงได้ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการยกระดับขีดความสามารถของตลาดทุนไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล
การประชุมครั้งนี้ ได้หยิบยกประเด็นด้านนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีช่องทางการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) เป็นช่องทางหลัก และการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในรูปแบบ QR Code Sealer เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ลดการใช้ทรัพยากรควบคู่กับการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงแนวทางเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลรายงาน One Reportที่บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับข้อมูลที่บริษัทจะต้องส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนการยื่นเอกสารแยกแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดส่งเอกสาร อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ทันสมัยและเอื้อต่อการแข่งขัน ผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตให้มีความสะดวก โปร่งใส และเป็นมิตรต่อผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศ
นางศุภจี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยกระดับตลาดทุนไทยให้มีความทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด การหารือครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งในระยะยาว ซึ่งเรื่องดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทันที ตาม7 นโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในระยะสั้นที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนใน 4 เดือน ภายใต้แนวทาง “Quick Big Win” โดยยึดหลักทำสั้น ให้ได้ผลยาว และกระจายตัวให้ทุกคนได้ประโยชน์ และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจโดยเร็วในทันที