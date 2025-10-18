เศรษฐกิจ

ดอลลาร์แข็ง คลายกังวลสงครามการค้า ฉุดราคาทองวันนี้ดิ่งหนัก 1,200 รูปพรรณขายออกบาทละ 66,800

วันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้าทองคำ รายงานวันนึ้ราคาทองคำมีการประกาศราคาครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.14 น. ร่วงลงหนักพรวดเดียว 1,200 บาท สู่บริเวณ 66,000 บาท หลังจากเมื่อวาน(17 ต.ค.) มีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 31 ครั้ง รวมเพิ่มขึ้น 1,900 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 67,400 บาท

โดยราคาซื้อขายทองคําในประเทศชนิด 96.5% วันที่ 18 ตุลาคม 2568 ทองทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 66,800 บาท รับซื้อบาทละ 64,581.60 บาท ทองแท่ง ขายออกบาทละ 66,000 บาท รับซื้อบาทละ 65,900 บาท

ราคาทองคำตลาดโลกร่วงหนัก เนื่องจากได้รับแรงกดดัน จากการ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ส่งสัญญาณผ่อนคลายภาษีจีน ด้านทองคำในประเทศประกาศครั้งเดียวประจำวันเสาร์ร่วงหนักพรวดเดียว 1,200 บาท แต่สัปดาห์นี้ยังเพิ่มขึ้นร้อนแรงมากถึง 3,900 บาท

ราคาทองคำตลาดโลกร่วงหนักเกือบ 100 ดอลลาร์ มาปิดตลาดการซื้อขายในสัปดาห์นี้บริเวณแถวๆ 4,249 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเมื่อวานพุ่งตัวขึ้นแรงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคำร่วงหนักมาจากสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ระบุว่าการเก็บภาษีสินค้าจีนในอัตรา 100% นั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะยาว ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 64% เนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลาง  กระแสเงินทุนที่ไหลเข้ากองทุนทองคำ ETF อย่างแข็งแกร่ง และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย

รายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์หน้า(20 -24 ต.ค.) เนื่องจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังถูกปิดทำการจากภาวะชัตดาวน์ ส่งผลให้มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญๆ ค่อนข้างน้อย

อย่างไรก็ดีหากหน่วยงานรัฐบาลกลับมาเปิดทำการได้ทันตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์เป็นต้นไป ก็จะสามารถเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจได้หลายรายการ โดยเฉพาะวันศุกร์จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ย. ซึ่งถูกเลื่อนจากสัปดาห์นี้ และเป็นข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญที่เฟดนำไปใช้ในการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.ย. จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคการบริการเดือนต.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนเดือนต.ค. และ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย. เป็นต้น รวมถึงติดตามการแสดงความเห็นของกรรมการเฟดและผู้ว่าการเฟดเพื่อหาข้อมูลที่บ่งชี้ความชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ทั้งนึ้ประกาศราคาทองในประเทศครั้งเดียวประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมร่วงหนักพรวดเดียว 1,200 บาท สู่บริเวณ 66,000 บาท โดยสัปดาห์นี้(13-18 ต.ค.) มีการประกาศราคาทองทั้งหมด 126 ครั้ง โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 78 ครั้ง และปรับตัวลดลง 48 ครั้ง รวมราคาปรับเพิ่มตัวขึ้นร้อนแรงทำสถิติสูงสุดรายสัปดาห์มากถึง 3,900 บาท และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 67,400 บาท ในวันศุกร์ ส่วนค่าเงินบาทสัปดาห์นี้พบการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่างบริเวณ 32.44-32.81 บาท