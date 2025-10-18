ดอลลาร์แข็ง คลายกังวลสงครามการค้า ฉุดราคาทองวันนี้ดิ่งหนัก 1,200 รูปพรรณขายออกบาทละ 66,800
วันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้าทองคำ รายงานวันนึ้ราคาทองคำมีการประกาศราคาครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.14 น. ร่วงลงหนักพรวดเดียว 1,200 บาท สู่บริเวณ 66,000 บาท หลังจากเมื่อวาน(17 ต.ค.) มีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 31 ครั้ง รวมเพิ่มขึ้น 1,900 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 67,400 บาท
โดยราคาซื้อขายทองคําในประเทศชนิด 96.5% วันที่ 18 ตุลาคม 2568 ทองทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 66,800 บาท รับซื้อบาทละ 64,581.60 บาท ทองแท่ง ขายออกบาทละ 66,000 บาท รับซื้อบาทละ 65,900 บาท
ราคาทองคำตลาดโลกร่วงหนัก เนื่องจากได้รับแรงกดดัน จากการ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ส่งสัญญาณผ่อนคลายภาษีจีน ด้านทองคำในประเทศประกาศครั้งเดียวประจำวันเสาร์ร่วงหนักพรวดเดียว 1,200 บาท แต่สัปดาห์นี้ยังเพิ่มขึ้นร้อนแรงมากถึง 3,900 บาท
ราคาทองคำตลาดโลกร่วงหนักเกือบ 100 ดอลลาร์ มาปิดตลาดการซื้อขายในสัปดาห์นี้บริเวณแถวๆ 4,249 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเมื่อวานพุ่งตัวขึ้นแรงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคำร่วงหนักมาจากสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ระบุว่าการเก็บภาษีสินค้าจีนในอัตรา 100% นั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะยาว ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 64% เนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลาง กระแสเงินทุนที่ไหลเข้ากองทุนทองคำ ETF อย่างแข็งแกร่ง และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย
รายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์หน้า(20 -24 ต.ค.) เนื่องจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังถูกปิดทำการจากภาวะชัตดาวน์ ส่งผลให้มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญๆ ค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ดีหากหน่วยงานรัฐบาลกลับมาเปิดทำการได้ทันตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์เป็นต้นไป ก็จะสามารถเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจได้หลายรายการ โดยเฉพาะวันศุกร์จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ย. ซึ่งถูกเลื่อนจากสัปดาห์นี้ และเป็นข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญที่เฟดนำไปใช้ในการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.ย. จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคการบริการเดือนต.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนเดือนต.ค. และ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย. เป็นต้น รวมถึงติดตามการแสดงความเห็นของกรรมการเฟดและผู้ว่าการเฟดเพื่อหาข้อมูลที่บ่งชี้ความชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ทั้งนึ้ประกาศราคาทองในประเทศครั้งเดียวประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมร่วงหนักพรวดเดียว 1,200 บาท สู่บริเวณ 66,000 บาท โดยสัปดาห์นี้(13-18 ต.ค.) มีการประกาศราคาทองทั้งหมด 126 ครั้ง โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 78 ครั้ง และปรับตัวลดลง 48 ครั้ง รวมราคาปรับเพิ่มตัวขึ้นร้อนแรงทำสถิติสูงสุดรายสัปดาห์มากถึง 3,900 บาท และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 67,400 บาท ในวันศุกร์ ส่วนค่าเงินบาทสัปดาห์นี้พบการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่างบริเวณ 32.44-32.81 บาท