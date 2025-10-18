ศุภจี พาชมThailand Taste & Treasures ผลักดันอัตลักษณ์ไทยสู่ระดับสากล ผ่านวัตถุดิบ GI และ Thai SELECT หนึ่งใน 7 นโยบาย
เมื่อเย็นวันที่ 17 ตุลาคม กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “Thailand Taste & Treasures” ภายใต้แนวคิด “Discovering Authentic Flavors and Crafted Excellence” เพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจเชิงรุกในการผลักดันอัตลักษณ์ไทยสู่ระดับสากล ผ่านวัตถุดิบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thai SELECT ซึ่งสะท้อนถึงความโดดเด่นของอาหารไทยทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพ และเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมกาลนาน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี
ภายในงานมีการรังสรรค์เมนูอาหารสุดพิเศษโดย เชฟอิน กำลังอิน เชฟรุ่นใหม่ที่มีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์กว่า 4 ล้านคน นำวัตถุดิบ GI จากหลายจังหวัดมาสร้างสรรค์เมนูร่วมสมัย ถ่ายทอดรสชาติและคุณค่าความเป็นไทยในมิติใหม่ อาทิ
- เมนู “เห่าดงไก่” ที่ใช้ พริกไทยตรัง สินค้า GI จากจังหวัดตรัง
- เมนูของหวาน “ทีรามิสุเมืองระนอง” ที่ใช้ กาแฟระนอง และ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว สินค้า GI จากจังหวัดสมุทรสาคร
นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟจากโรงแรมกาลนาน ที่เลือกใช้เครื่องแกงและเครื่องปรุงรสจากผลิตภัณฑ์ Thai SELECT เพื่อให้สื่อมวลชนและผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์อาหารไทยที่ครบถ้วนทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพ และภาพลักษณ์ และผลักดันอัตลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ผ่านอาหารไทยและวัตถุดิบคุณภาพที่สะท้อนความภาคภูมิใจของประเทศ
นางศุภจี กล่าวว่า การดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่มุ่ง “กระตุ้นสั้น ได้ยาว กระจายตัว” เพื่อให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างรายได้จากภาคการค้า การลงทุน และการส่งออกที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ให้กับประชาชนได้จริง ผ่านนโยบาย “Quick Big Win” ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เห็นผลเร็วและต่อเนื่องในระยะยาว
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้วาง 7 นโยบายสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ อาทิ 1.ภาษีสหรัฐฯ และการเจรจาการค้า 2.ช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา 3.ขับเคลื่อน FTA และการบุกตลาดใหม่ เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทย 4.ดูแลค่าครองชีพประชาชน ล่าสุดเพิ่งเปิดมหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด ที่ช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจทั่วประเทศกว่า 750 ล้านบาท นำสินค้ามาลดสูงสุดถึง 56% 5.รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 6.เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย และ7. ปรับกฎระเบียบและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นางศุภจี กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์และสื่อมวลชนมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ มีความหวัง ความเชื่อมั่น และเห็นโอกาสที่จะลงมือทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยได้จริง”
โดยงาน “Thailand Taste & Treasures” จึงไม่เพียงเป็นเวทีสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของสินค้าและบริการไทยในเวทีโลก แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใช้ “อาหารไทย” และ “วัตถุดิบคุณภาพ” เป็นพลังสำคัญในการสร้างรายได้ กระจายโอกาส และเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน