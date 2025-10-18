ยศสิงห์ตรวจรง.เหล็ก – รง.รีไซเคิล ขอเปิดหลังแก้ไข ย้ำไม่สุดซอยจนเดินต่อไม่ได้

ยศสิงห์ตรวจรง.เหล็ก – รง.รีไซเคิล ขอเปิดอีกครั้งหลังแก้ไข ย้ำไม่สุดซอยจนเดินต่อไม่ได้
จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด (โรงงานผลิต) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ประกอบกิจการหลอมเหล็ก ได้ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขโรงงานในส่วนของอาคารและเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในกระบวนการหลอมเหล็ก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี มีคำสั่งมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนเป็นการชั่วคราว เฉพาะกระบวนการหลอมเหล็ก พื้นที่ในอาคารที่เกิดอุบัติเหตุ และให้ปรับปรุงแก้ไขภายใน 30 วัน บริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาและดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 45 วัน และได้มีการขอทดลองเดินเครื่องจักรในกระบวนการหลอมเหล็กที่ได้ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว มี นายอมร อึงสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด ได้แนะนำบริษัทฯ พร้อมทั้งนำคณะฯ เยี่ยมชมโรงงาน
เคสของบริษัทฯ นี้เป็นกรณีตัวอย่างตามนโยบาย ปิดเร็ว – เปิดเร็ว – พึ่งพาได้ คือ หลังได้รับคำสั่งตามกฎหมายของกระทรวงฯ แล้ว หากบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นว่าเรียบร้อย ก็ต้องรีบเปิดให้ทันทีไม่ล่าช้า ตนมีเวลาทำงาน 120 วัน จึงต้องการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง และได้มอบนโยบายให้อุตสาหกรรมจังหวัดบังคับใช้กฎหมายในเชิงสร้างสรรค์ จึงไปรับฟังความคิดเห็นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กที่สังคมให้ความสนใจ บริษัทฯ ฝากให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผลักดันการกำหนดมาตรฐาน มอก. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ของเหล็กข้ออ้อย ตนเองจึงมอบหมาย สมอ. รับเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป
จ.อ.ยศสิงห์ กล่าวว่า กล่าวว่า นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยม บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีใบอนุญาต 3 ใบ เป็นใบอนุญาตโรงงานประเภท 105 คัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นของเสียที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย จำนวน 2 ใบ และประกอบกิจการโรงงาน 106 รีไซเคิลของเสียอุตสาหกรรม จำนวน 1 ใบ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการ “กระบวนการทำน้ำมันทาแบบ สีกันสนิม” และ “บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์” ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต คงเหลือ 268 แรงม้า และขอลดเนื้อที่บริเวณโรงงาน คงเหลือ 17,008 ตร.ม. และได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของอาคารโรงงานและแผนผังการติดตั้งเครื่องจักรให้สอดคล้องกับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ยุติคำสั่ง มาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ของใบอนุญาต 106/2560 ให้ และจากการที่บริษัทฯ ได้แก้ไขปรับปรุงตามคำสั่งฯ ใบอนุญาต 105/2563 เสร็จสิ้นแล้ว เร็ว ๆ นี้ จะออกคำสั่งยุติคำสั่งฯ มาตรา 37 วรรคหนึ่ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าแก้ไขถูกต้องครบถ้วนแล้ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุงตามใบอนุญาต 105/2560 เป็นสิ้นเดือนธันวาคม 2568 ถึงจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
“สิ่งที่น่ายินดีคือผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ผมมาเพื่อแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ไม่ใช่กลั่นแกล้ง เราจะเดินเป็นเส้นตรงเอาให้ถูกต้อง ไม่เล่นสุดซอยจนกิจการเดินต่อไปไม่ได้ ปิดกิจการ มีผลต่อเศรษฐกิจ คนตกงาน แต่ถ้ากิจการใดทำให้ประชาชนเดือดร้อน ทำผิดกฎหมายก็ต้องปิด นโยบายของผมคือ ปิดเร็ว เปิดเร็ว พึ่งพาได้ อุตสาหกรรมมาไม่ใช่สร้างปัญหา แต่มาช่วยแก้ปัญหาให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็ว เพราะฉะนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ชุมชน และผู้ประกอบการ ทั้งสามขาต้องเดินไปด้วยกัน” จ.อ.ยศสิงห์กล่าว