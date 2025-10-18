คน.ระดมตรวจเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด 37 จังหวัด ป้องถูกเอาเปรียบ รับซื้อช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด

คน.ระดมตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดทั่วประเทศ 37 จังหวัด ป้องถูกเอาเปรียบรับซื้อช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด เริ่ม ต.ค.
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดระดมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมา เพื่อคุ้มครองเกษตรกรในการรับซื้อขายข้าวโพดในช่วงผลผลิตข้าวโพดออก โดยได้ตรวจสถานประกอบการที่รับซื้อข้าวโพดจำนวน 500 แห่ง ซึ่งมีการตรวจเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดแล้วจำนวน 396 เครื่อง และเครื่องชั่งรถยนต์ 503 เครื่อง พบเครื่องวัดความชื้นที่หมดอายุคำรับรอง 2 เครื่อง ในจังหวัดลำพูนและกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายรายละ 5,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ พร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการตรวจสอบอายุคำรับรองของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด เพื่อสร้างความมั่นใจในการวัดความชื้นของข้าวโพดให้กับเกษตรกรในการซื้อขาย
ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้วางแผนตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2568 ในพื้นที่ 37 จังหวัด เป้าหมายตรวจเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด 676 เครื่อง ครอบคลุมจังหวัดสำคัญที่เป็นแหล่งผลิตและรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา แพร่ พิษณุโลก น่าน นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย หนองบัวลำภู รวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว เป็นต้น
การตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดเป็นมาตรการสำคัญในการคุ้มครองเกษตรกร เพราะค่าความชื้นมีผลโดยตรงต่อราคารับซื้อ หากเครื่องวัดความชื้นไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง กรมฯ จึงขอให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือใช้เครื่องวัดความชื้นที่ผ่านการรับรองจากกรมการค้าภายใน และให้เกษตรกรสังเกตเครื่องวัดความชื้นที่มีเครื่องหมายคำรับรองของกรมเพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขาย โดยหากพบว่า มีการกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาด การติดป้ายแสดงราคารับซื้อไม่ชัดเจน หรือสงสัยผู้ประกอบการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นไม่ได้มาตรฐาน แจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ศูนย์หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2568/69 มีปริมาณประมาณ 4.739 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 จากปีก่อน โดยขณะนี้ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่า 1.39 ล้านตัน หรือร้อยละ 29.31 ของผลผลิตทั้งหมด และจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรจำนวนมากนำผลผลิตมาขายให้ผู้ประกอบการ
“กรมจะดำเนินการตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรมั่นใจว่าการซื้อขายเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง” นายวิทยากร กล่าว