เช็กขั้นตอน ลงทะเบียน คนละครึ่ง พลัส ผ่านแอพพ์ เป๋าตัง เริ่ม 20 ต.ค.นี้
เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน รับสิทธิ คนละครึ่ง พลัส วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม นี้แล้ว โดย ผู้ที่ยื่นแบบภาษี จะได้รับเงิน 2,400 บาท ขณะที่ ผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบภาษี จะได้รับเงิน 2,000 บาท
มติชนออนไลน์ พาไปทบทวนขั้นตอนการลงทะเบียน รับสิทธิ คนละครึ่ง พลัส ดังนี้
เริ่มลงทะเบียนสำหรับประชาชนผ่านแอพพ์ เป๋าตัง วันที่ 20 – 26 ต.ค. 68 เวลา 06:00 – 22:00 น.
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย
– มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
– มีบัตรประจำตัวประชาชน
– ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
– ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
ขั้นตอนการลงทะเบียน
– ดาวน์โหลดแอพพ์ เป๋าตัง และเปิดใช้บริการ G Wallet
– กดลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่ วันที่ 20 ต.ค. – 26 ต.ค. 68 เวลา 06:00 – 22:00 น.
– ผู้ที่เคย เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านแอพพ์ เป๋าตัง
– ผู้ที่ไม่เคย เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่าน SMS และแอพพ์ เป๋าตัง
– ผู้ได้รับสิทธิเข้าแแอพพ์ เป๋าตัง และกดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อเริ่มใช้จ่าย วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 เวลา 06:00 – 23:00 น.