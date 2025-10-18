กรมการขนส่งทางบก เปิดรับผู้ประกอบการรถสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วม คนละครึ่ง พลัส
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ถือเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ภาคเอกชน และครอบคลุมไปถึงผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากนโยบาย “จ่ายครึ่งเดียว” โดยรัฐร่วมจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ผ่านระบบ “ถุงเงิน – เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ให้บริการรถสาธารณะเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบดิจิทัล ลดการใช้เงินสด และสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ด้าน นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เตรียมความพร้อมในการรับสมัครผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2568
พร้อมกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมดังนี้
1. รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
2. รถตุ๊กตุ๊ก (สามล้อยนต์) ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
3. รถแท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ประเภท ท.1–ท.4) และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
4. รถสองแถวและรถตู้โดยสาร ต้องมีใบอนุญาตขับรถประเภท ท.1–ท.4
5. รถโดยสารประจำทาง ต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง
6. รถโดยสารประจำทางหรือไม่ประจำทางที่เป็นนิติบุคคลรายเล็ก ต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งสาธารณะ และมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.50) รอบบัญชีปี 2567
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้าใหม่ มีดังนี้
1. สมัครเป็นร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทย ผ่านเว็บไซต์ www.ถุงเงินกรุงไทย.com
2. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com
3. เตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบสมัคร บัตรประชาชน และรูปถ่ายร้านค้าพร้อมเจ้าของร้าน
4. ยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง
5. เมื่อได้รับอนุมัติ ระบบจะปรากฏเมนู “คนละครึ่ง พลัส” ในแอปพลิเคชันถุงเงิน
นายสรพงศ์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกจะเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการมากที่สุด พร้อมประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งให้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัคร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างทั่วถึง