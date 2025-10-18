กาแล็กซี่ รีสอร์ต ชี้ รอได้ ‘เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์’ ลุ้นนโยบายรบ.ใหม่หลังเลือกตั้ง69
เมื่อวันที่ 18 ตุาคม นายเควิน เคลย์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายแบรนด์ กาแล็กซี่ รีสอร์ต ประเทศไทย เปิดเผยถึงนโยบายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของไทยที่พับแผนลง ว่า หลายฝ่ายทราบกันดีว่า กาแล็กซี่ รีสอร์ต ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ กาแล็กซี รีสอร์ตมาเก๊า ผู้นำในธุรกิจรีสอร์ตครบวงจรชั้นนำระดับโลก หรือ เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ หากพูดทิศทางการลงทุนของบริษัทในไทยจากนี้ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลไทย และรัฐบาลชุดปัจจุบันได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการเห็นการจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) ในประเทศไทย ทางเราก็ต้องเข้าใจและยืนยันว่ายังพร้อมรอคอยนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งปี 2569 ถึงตอนนั้นทางเราจะได้ทราบวิสัยทัศน์ของรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการลงทุนในประเทศไทยโดยรวมว่าจะไปต่อกับโครงการนี้หรือไม่
นายเควิน กล่าวว่า ทางกาแล็กซี่ รีสอร์ต มองว่า ความผันผวนทางการเมืองของไทยไม่เป็นอุปสรรคต่อการอดทนรอ แต่ ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์ ‘เลือดไหล’ หรือการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ เพราะนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อยังไม่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ประเทศไทยก็จะต้องหากลยุทธ์ใหม่ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว
นายเควิน กล่าวว่า หลายประเทศที่มีความก้าวหน้า เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างก็มี เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ กันหมดแล้ว ดังนั้นประเทศไทยต้องตัดสินใจให้ได้ว่า ‘อะไรคือจุดดึงดูดใหม่’ ที่ไทยจะนำมาใช้เป็น ตัวนำทางการท่องเที่ยวในอีก 5-10 ปีข้างหน้า หากไม่เอา เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
นายเควิน กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล แต่อยากมีขอเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง เข้ามาดูศึกษารายละเอียดของโครงการ เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ใหม่ และต้องศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 2.การกำหนดมาตรการป้องกันการฟอกเงินและปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสิ่งสำคัญที่สุดหากจะการศึกษาอย่างจริงจัง คือการใช้ “ข้อมูลเชิงประจักษ์” (empirical data) ในการศึกษา ไม่ใช่แค่ “ความรู้สึกส่วนตัว” (perception) ในการตัดสิน
นายเควิน กล่าวว่า ประเทศไทยขาดความชัดเจนในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว จึงจำเป็นต้องลงทุนสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่งในภูมิภาค โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวแห่งอนาคต จะต้องมีการจัดอีเวนต์ใหญ่ที่น่าสนใจต่อเนื่อง ล่าสุดกาแล็กซี่ รีสอร์ต ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดคอนเสิร์ตให้กับศิลปินชื่อดังระดับโลก อย่าง แจ็คสัน หวัง ใน Jackson Wang MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025 – 2026 จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเดือนตุลาคม 2568 ที่ อิมแพ็ค อารีน่า กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มมีกำลังซื้อสูงจากต่างประเทศเข้ามาในไทย เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศ
