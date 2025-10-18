ศุภจี กดปุ่ม ‘ธงฟ้า-ธงเขียว’ ลดค่าครองชีพ-ต้นทุนเกษตรกร เล็งดันสินค้า GI ลงกระเช้าปีใหม่

ศุภจี กดปุ่ม ‘ธงฟ้า-ธงเขียว’ ลดค่าครองชีพ ช่วยต้นทุนเกษตรกร เล็งดันสินค้า GI ลงกระเช้าปีใหม่
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 14.30 น. ที่จังหวัดศรีสะเกษ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังเปิดงาน “ธงเขียวราคาประหยัด ปุ๋ยถูก ยาดี ต้องที่ธงเขียว” ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ จำกัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตในราคาที่เป็นธรรม ลดภาระต้นทุน และรักษาเสถียรภาพการผลิตทางการเกษตร และเปิดงานธงฟ้า หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้
นางศุภจีกล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของ นายกรัฐมนตรีอนุทิน คือการดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ผ่านโครงการธงเขียวที่ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน นำปุ๋ยและเคมีเกษตรราคาพิเศษมาจำหน่ายให้กับชาวศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิต
พร้อมกันนี้ ได้เปิดงานธงฟ้าและโมบายธงฟ้า เป็นรถกระบะนำสินค้าอุปโภคบริโภค เคลื่อนที่ไปจำหน่ายตามอำเภอต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
“ศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน เราจึงตั้งใจนำโครงการธงเขียวและธงฟ้ามาเชื่อมโยงกัน เป็นครั้งแรกโดยจะมีคาราวานธงฟ้าโมบายเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงยากของจังหวัดติดชายแดน ควบกับการจัดงานธงฟ้าในจังหวัด พร้อมจับมือกับไปรษณีย์ไทยช่วยค่าขนส่ง เพื่อเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของศรีสะเกษออกสู่ตลาดในวงกว้าง ให้เกิดทั้งการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และลดต้นทุนให้เกษตรกร ” นางศุภจี กล่าวและว่า
จะผลักดันเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น เช่น ผลักดันจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ เลือกสินค้าเพื่อกระตุ้นขายช่วงปีใหม่
ทั้งนี้ สำหรับปุ๋ยเคมี 6 สูตรหลักที่ใช้ในพืชเศรษฐกิจ เช่น นาข้าว พืชไร่ ผัก และไม้ผล ได้แก่ 15-15-15, 16-16-8, 46-0-0, 13-13-21, 21-4-21 และ 15-5-20ลดราคาสูงสุดถึง 200 บาทต่อกระสอบ พร้อมมอบคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้ซื้อสารเคมีเกษตรอื่น ๆ เช่น ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช
“โครงการธงเขียวและธงฟ้า จะไม่ใช่กิจกรรมครั้งเดียวแล้วจบ แต่จะเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อให้พี่น้องชาวศรีสะเกษมีต้นทุนที่ดี ผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่องทางจำหน่ายที่กว้างขึ้น เราจะเดินหน้าทำงานเคียงข้างเกษตรกรอย่างยั่งยืน และ ขยายไปตามจังหวัดอื่นต่อไป” นางศุภจีกล่าว
ด้าน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้เร่งดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้รับมอบหมายให้จัด โครงการธงเขียวและธงฟ้า เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและต้นทุนของเกษตรกรใน 7 จังหวัดชายแดน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ไปจนถึงเกษตรกรรายย่อย
ขณะที่ นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 และเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายโครงการไปยังพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้ง 7 จังหวัด เริ่มที่ศรีสะเกษ โดยเราจะดำเนินการให้ครบทุกพื้นที่ตามนโยบายของรัฐมนตรี เพื่อให้เกษตรกรในแต่ละจังหวัดได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สำหรับงานธงฟ้าศรีสะเกษ 3 วันครั้งนี้ คาดว่าจะมีการซื้อขายสะพัด 50 ล้านบาท ลดค่าครองชีพ 5-8 ล้านบาท
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้านโยบาย Quick Big Win ส่งเสริมและยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยมีการจัดแสดงสินค้า GI จังหวัดศรีสะเกษ ภายในงาน เพื่อสร้างการรับรู้และขยายตลาดสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชน
ด้าน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษมีสินค้า GI ทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ และครุน้อยบ้านสะอาง ศรีสะเกษ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,500 ล้านบาท ในอนาคตยังมีสินค้าใหม่ที่เตรียมขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม เช่น ไก่ย่างไม้มะดัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดได้มากขึ้น
ขณะที่ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ามาส่งเสริมและผลักดันสินค้า GI ของจังหวัด ศรีสะเกษมีสินค้า GI หลายรายการที่สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษที่สร้างมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด