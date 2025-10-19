เลขาฯใบน้อย มอบนโยบายจัดทำคำของบประมาณปี 70 ตามนโยบายรัฐบาล
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และผ่านระบบ Zoom meeting
ทั้งนี้ได้ให้นโยบายในการจัดทำคำของบประมาณปี 2570 ตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ สร้างผลลัพธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามภารกิจ หน้าที่ และพันธกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน รวมทั้งได้ให้แนวคิดในการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมกับภารกิจงานในปัจจุบัน
