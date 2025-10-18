กลุ่มบริษัทกัลฟ์ น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2568 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2568 ให้ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำไปถวายพระภิกษุ สามเณร ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมี นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอันเป็นสิริมงคลอย่างพร้อมเพรียง และยอดเงินที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,910,285 บาท สำหรับนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม และถวายพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเกศ และโรงเรียนวัดสระเกศต่อไป