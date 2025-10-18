ธรรมนัสสั่งด่วน! นัดประชุม ‘โรงสีข้าวทั่วไทย’ เร่งหาทางระบาย-พยุงราคา ช่วยชาวนา

ธรรมนัส แอ๊กชั่น! สั่งนัด ‘โรงสีข้าวทั่วไทย’ ประชุมด่วน 22 ต.ค.นี้- เร่งขับเคลื่อนนโยบายราคาข้าวเปลือก -หาทางระบาย ให้ชาวนา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม กรมการข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ในปีการผลิต 2567/68 และเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน เตรียมจัดประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก และช่วยประสานการดำเนินงานให้โรงสี และสหกรณ์ ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทางออกและแนวทางการระบายข้าวเปลือกให้แก่ชาวนา ตามนโยบายเร่งด่วนของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะมีการหารือเพื่อทำความเข้าใจและผ่อนปรนหลักเกณฑ์การดำเนินงาน รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาอื่น ๆ เช่น วงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์โครงการ และกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก
ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวต่อว่า โดยมีสาระสำคัญของการหารือ คือ เร่งรัดการขับเคลื่อนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก การประสานการดำเนินงาน ระหว่างโรงสี และสหกรณ์
รวมทั้งการทำความเข้าใจและผ่อนปรนหลักเกณฑ์ การดำเนินงานและเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ อีกทั้งเป็นการสร้างกลไกการแข่งขันและยกระดับราคาข้าว ด้วยการประสานโรงสีนอกพื้นที่ให้เป็นจุดรวบรวมข้าวเพิ่มขึ้น
พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องลดความชื้นข้าว จากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมดำเนินการ รวมถึงวิธีการระบายข้าวเปลือก
นอกจากนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ย้ำด้วยว่า ตนได้มอบหมายให้กรมการข้าวเร่งจัดทำข้อเสนอโครงการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2569/70 นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตั้งแต่ต้นปีการผลิต เพื่อให้เกษตรกรทราบล่วงหน้า และดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าวนาปีและนาปรัง