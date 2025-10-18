หมดยุค ‘ตึกแถว’ โดนเศรษฐกิจดิสรัป เจ้าของแห่ขาย ไร้คนซื้อ
ตึกแถว – จุดเปลี่ยนผ่านตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย นอกจากเทรนด์เช่ามากกว่าซื้อ ที่มาแรงแห่งยุคแล้ว ยังมีอสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่ถึงเวลาหมดอายุขัยทางเศรษฐกิจและกำลังนับถอยหลังสูญพันธ์ุ นั่นคือ ตึกแถว จากที่เคยเฟื่องฟู ในวันนี้เริ่มเอาต์ และร่วงโรยไปตามกาลเวลา ยุคสมัยและสภาพเศรษฐกิจ
วสันต์ คงจันทร์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันถือว่าตึกแถวเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกว่าถูกดิสรัปชั่นเพราะหมดประโยชน์ใช้สอย ไม่มีประโยชน์ที่คนจะซื้อ เนื่องจากทำมาค้าขายก็ไม่ได้แล้ว เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ยกเว้นตึกแถวอยู่ทำเลโซนท่องเที่ยว เช่น เยาวราช เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตึกแถวต่างจังหวัดทำอะไรไม่ได้แล้ว
“ปัจจุบันมีตึกแถวหายไปจากตลาด 50% ขณะที่ตึกแถวมือสองก็ขายออกยาก ทำให้ต้องลดราคา โดยเฉพาะบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือธนาคารที่ขายทรัพย์มือสอง ถ้าหากอยากจะขายตึกแถวได้ต้องลดราคา 50% จากราคาปกติ แต่ยังถือว่าขายออกยาก โดยเฉพาะต่างจังหวัด ถ้าอยู่ในโซนไม่มีประโยชน์ในการใช้สอย ก็จะขายลำบาก ทำเป็นที่พักอาศัยก็ไม่ได้ ที่จอดรถก็ไม่มี และคนก็หันไปซื้อบ้านอยู่นอกเมืองเป็นส่วนใหญ่” วสันต์กล่าว
วสันต์ กล่าวอีกว่า ตึกแถวเป็นอสังหาริมทรัพย์แรกๆที่โดนดิสรัปชั่นโดยเริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้ว เนื่องจากหมดประโยชน์ที่จะใช้ประโยชน์หรือจะเรียกว่าหมดยุคก็ได้ ยกเว้นทำเลอย่างเยาวราช ที่เป็นย่านท่องเที่ยว แต่โดยทั่วไปถือว่าไม่เป็นที่นิยมแล้ว ซึ่งเดิมมีการซื้อตึกแถวก็เพื่อการค้าขายหรือเป็นที่พักอาศัยขนาดเล็กของธุรกิจเอสเอ็มอี
“แต่ปัจจุบันค้าขายก็ไม่มี ร้านอาหารก็เจ๊ง ธุรกิจเอสเอ็มอีก็ไม่ค่อยเหลือแล้ว ขณะที่ปัจจุบันการค้าขายก็จะผ่านออนไลน์หมดแล้ว ไม่ต้องเช่าตึกแถวมาทำออฟฟิศเหมือนเมื่อก่อน ตึกแถวจึงถูกดิสรัปชั่นโดยรูปแบบธุรกิจ การอยู่อาศัย และทำเลที่จอดรถยาก ส่วนใหญ่เจ้าของตึกแถวคือคนมีเงิน เพราะส่วนมากตึกแถวจะอยู่ในเมือง ทำไว้เพื่อค้าขาย ทำธุรกิจและพักอาศัย แต่ปัจจุบันไปซื้อบ้านและคอนโดอยู่นอกเมืองกันมากขึ้น จึงเห็นมีการประกาศขายตึกแถวเยอะมากทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ก็ไม่มีคนซื้อ เพราะไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำอะไร” วสันต์กล่าว
วสันต์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามจะเห็นการเปลี่ยนผ่านของตึกแถวทำเลในเมืองท่องเที่ยวจะถูกปรับโฉมเป็นโรงแรมขนาดเล็กรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ราคาค่าห้องจะอยู่ที่คืนละหลัก 1,000 บาทบวกลบ เช่น ย่านเยาวราช นอกจากนี้จะมีโซนแนวรถไฟฟ้าที่จะมีดีเวลลอปเปอร์กว้านซื้อเพื่อพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม
ส่วนราคาซื้อขายตึกแถว ถ้าไม่อยู่ในโซนดีจริงๆ เช่น ย่านสถานีรถไฟฟ้า ทำเลท่องเที่ยว ราคาก็ไม่ขยับไปไหน เช่น โซนเยาวราชราคายังอยู่คูหาละ 40-50 ล้านบาทแบบนี้มาหลายปีแล้ว หรือทำเลแยกรัชดา-ลาดพร้าวก็ยังเห็นประกาศขายมานานแล้ว ราคาก็อยู่ที่คู่หาละ 9-10 ล้านบาท เพราะไม่อยู่ในย่านธุรกิจ และมีข้อจำกัดเรื่องสะพานข้ามแยก
หรืออย่างถนนลาดพร้าวทั้งสองฝั่งก็จะเห็นติดป้ายประกาศขายกันมาก ทั้งที่มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองพาดผ่าน เป็นเพราะเจ้าของมองว่าราคาจะต้องมีการปรับขึ้นหลังมีรถไฟฟ้ามา จึงปรับราคาขึ้น แต่คนก็ไม่ซื้อ เพราะไม่รู้จะซื้อไปทำอะไร เมื่อขายไม่ได้ จะมีประกาศขายให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต่างจากต่างจังหวัดที่เห็นการประกาศขายตึกแถวกันมาก ขณะที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ในปัจจุบันก็ไม่ซื้อตึกแถวเข้ามาในพอร์ตแล้ว เพราะขายไม่ออก ดังนั้นเราจะเห็นตึกแถวเก่าๆ ถูกปล่อยร้างไว้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เหมือนกับที่ญี่ปุ่นที่มีบ้านว่างอยู่จำนวนมาก ต่อไปประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน