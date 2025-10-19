ร้านค้าธงฟ้าแห่สมัครรับ ‘คนละครึ่งพลัส’ พณ.เผย3วันกว่า 60% ยอด 8.1 หมื่นราย คาดทะลุเกิน1 แสน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับสมัครลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนวันแรกในวันที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 พบว่า ได้รับความสนใจค่อนข้างดี โดยร้านค้าเครือข่ายธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ ได้ยื่นสมัครแล้วกว่า 60% หรือ ประมาณ 80,115 ร้านค้า จากทั้งหมด 1.45 แสนร้านค้า โดยคาดว่าจะมีการสมัครเข้ามาอีกต่อเนื่อง และเชื่อว่า เมื่อเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้โครงการคนละครึ่งพลัสได้ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 จะมีร้านค้าธงฟ้าเข้าร่วมโครงการกว่า 100,000 ราย
นายวิทยา กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์หน้า กรมฯ จะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าธงฟ้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อซักซ้อมและติดตามความพร้อมก่อน โครงการคนละครึ่งพลัสจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ
สำหรับรายละเอียดพื้นที่ใด จังหวัดใด มีร้านธงฟ้าจำนวนเท่าไหร่ ในวันจันทร์ 20 ตุลาคมนี้ ธนาคารกรุงไทยจะสรุปแยกมาให้ เนื่องจากการลงทะเบียนต้องผ่านระบบธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
ขณะที่ กระทรวงการคลัง ได้รายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพลัสจากข้อมูล 3 วันแรก มีร้านที่ค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จแล้ว 123,960 ร้านค้า แบ่งเป็น ร้านค้ารายเดิม 72,185 ร้านค้า และร้านค้ารายใหม่ 51,775 ร้านค้า
ทั้งนี้ ร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 20-26 ตุลาคมนี้ จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จำกัดจำนวนที่ 20 ล้านสิทธิ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปผ่านแอปฯเป๋าตัง