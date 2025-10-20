“กานติมา” ขึ้นเวที AIS X มติชน ย้ำบทบาทองค์กรมุ่งความเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ตุลาคมนี้ มติชนกำหนดจัดสัมมนาส่งท้ายของปี AIS X มติชน “Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม” ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม. เวลา 09.00-12.05น. ภายในงานได้ระดมกูรูด้านความเหลื่อมล้ำ-เท่าเทียม มาให้ความรู้ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเอไอ และผู้ที่คลุกคลีกับงานด้านสังคมและปัญญาประดิษฐ์มานั่งเสวนาร่วมกัน โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งด้านความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม ขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษ ตามด้วย กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสัมภาษณ์พิเศษบนเวที ต่อด้วย เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน AI มาบรรยายพิเศษ
นอกจากนี้ยังมีวงเสวนา AI ตัวช่วย-ตัวฉุด เหลื่อมล้ำ จาก 4 วิทยากร ประกอบด้วย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการและเลขานุการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
=กานติมา กางภารกิจ AIS องค์กรมุ่งความเท่าเทียม
ผู้สื่อข่าวรายงาน ทั้งนี้เซคชั่นของ กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสัมภาษณ์พิเศษบนเวทีนั้น ถือเป็นอีกไฮไลต์ของงานสัมมนา AIS X มติชน “Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม” เนื่องจาก กานติมา ซึ่งร่วมงานกับเอไอเอสมากว่า 10 ปี มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการผ่านงานด้านบริหารทั้งงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร Sale Operation ในภาคธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ อาทิ ภาคธุรกิจ IT : Microsoft Corporation ภาคการเงินการธนาคาร : Export Import Bank of Thailand และ AIG, ภาคธุรกิจประกันภัย : Prudential Life Assurance, และภาคธุรกิจค้าปลีก (Retail) : Watson และ MC GROUP
โดย กานติมา เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนความเท่าเทียมด้วยพลังเทคโนโลยี ผ่านความรับผิดชอบในส่วนของคนและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ Transformation ของ AIS โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร และขยายโอกาสสู่สังคมไทยในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นแนวคิดเรื่อง โอกาสและความเท่าเทียม ผ่านการสร้างสรรค์นโยบายและโครงการที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ได้ก่อตั้ง AIS Academy ซึ่งเป็นการพลิกโฉมระบบการฝึกอบรมพนักงานแบบดั้งเดิม สู่การเป็น ศูนย์กลางองค์ความรู้ที่เปิดกว้างให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กรหรือประชาชนทั่วไป เป้าหมายของ AIS Academy คือการ ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะ เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียม
นอกจากนี้ AIS ยังมุ่งเน้นการ ส่งเสริมโอกาสให้ผู้พิการสามารถทำงานได้อย่างเท่าเทียม เปิดรับผู้พิการเข้าทำงานในศูนย์บริการ AIS Call Center ซึ่งองค์กรได้นำ เครื่องมือและระบบอัจฉริยะ ที่ช่วยให้พนักงานผู้พิการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับพนักงานทั่วไป จากผลงานที่โดดเด่นในเรื่องการบริหารองค์กรอย่างเท่าเทียม ทำให้ AIS ได้รับ รางวัลหน่วยงานองค์กรเอกชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
รวมทั้งเดินหน้าโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม นำเสนอไอเดีย และพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ แต่ยังเป็น ต้นแบบของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ช่วยให้กลุ่มเปราะบางสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสอดคล้องกับเป้าหมายของ Sustainable Development Goals (SDGs) ในการลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ