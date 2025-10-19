ส.อ.ท.หนุน AI ลดเหลื่อมล้ำ – ช่วยเอสเอ็มอีปรับตัวทันยุคดิจิทัล
นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงบทบาทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเอสเอ็มอี (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ต้องเร่งปรับตัวและใช้เทคโนโลยีให้ทัน เพื่อความอยู่รอดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีผู้ช่วยทางเทคโนโลยี และ AI คือเครื่องมือสำคัญที่สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก โดยเฉพาะในงานที่ซ้ำซากหรืองานที่ใช้เวลา เช่น การแปลเอกสาร การตอบอีเมล หรือการจัดการข้อมูลต่าง ๆ หากเอสเอ็มอี สามารถปรับกระบวนการทำงานมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ จะช่วยประหยัดเวลา และนำเวลาไปพัฒนาการขายหรือวางกลยุทธ์ธุรกิจได้มากขึ้น แทนที่จะต้องมาจดจ่ออยู่กับงานที่ทำซ้ำไปซ้ำมา และต้องตอบโต้กับลูกค้าในเวลาที่จำกัด
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้จริง หากนำมาใช้อย่างถูกทาง ตนมองว่า AI ไม่ได้เป็นภัยหากเราใช้เป็น ถ้านำมาใช้เพียงเพื่อความบันเทิง เช่น ดูดวง หรือสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ ก็ไม่ต่างจากการเสียเวลา แต่ถ้าผู้ประกอบการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบททางธุรกิจ เช่น เป็นเครื่องมือช่วยคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการคิดไอเดียใหม่ ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์เองเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป AI ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างแท้จริง
“การนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยคิดและช่วยตัดสินใจ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และอยู่รอดอย่างมั่นคงในอนาคต”นายอภิชิตกล่าว
=AIS X มติชนดันสัมมนาลดเหลื่อมล้ำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ตุลาคมนี้ มติชนกำหนดจัดสัมมนาส่งท้ายของปี AIS X มติชน “Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม” ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม. เวลา 09.00-12.05น. ภายในงานได้ระดมกูรูด้านความเหลื่อมล้ำ-เท่าเทียม มาให้ความรู้ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเอไอ และผู้ที่คลุกคลีกับงานด้านสังคมและปัญญาประดิษฐ์มานั่งเสวนาร่วมกัน โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งด้านความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม ขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษ ตามด้วย กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสัมภาษณ์พิเศษบนเวที ต่อด้วย เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน AI มาบรรยายพิเศษ
นอกจากนี้ยังมีวงเสวนา AI ตัวช่วย-ตัวฉุด เหลื่อมล้ำ จาก 4 วิทยากร ประกอบด้วย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการและเลขานุการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย