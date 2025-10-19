นิวส์มอนิเตอร์

เช็กขั้นตอน! 20 ต.ค.นี้ ระบบเปิด ลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่ง พลัส บนแอพพ์ เป๋าตัง

เช็กขั้นตอน! 20 ต.ค. นี้ ระบบเปิด ลงทะเบียน ผ่านแอพ์ เป๋าตัง เข้าโครงการ คนละครึ่ง พลัส

เตรียมพร้อม โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.

 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน มี 3 ขั้นตอน เตรียมให้พร้อมก่อน “ลงทะเบียน”

1.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ

  • มีบัตรประชาชน สัญชาติไทย
  • อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 ต.ค.68
  • ไม่ถูกระงับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1-5

2.ดาวน์โหลดหรืออัพเดตแอพพ์เป๋าตัง

ADVERTISMENT
  • ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Play Store
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

3.สมัครและผูกบัญชี G-Wallet เตรียมพร้อม

  • เปิดแอพพ์เป๋าตัง – กดเมนู G-Wallet – ดำเนินการผูกบัญชีตามขั้นตอน
  • เตรียมบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่านระบบ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า

สำหรับ 6 ขั้นตอนในการเช็กความพร้อมในการรับสิทธิคนละครึ่งพลัส

1.เข้าแอพพ์เป๋าตัง
2.กด (โปรไฟร์)
3.หากขึ้นว่ายืนยันตัวตนแล้วถือว่าผ่าน
4.กดตรง G Wallet
5.กดตรงคนละครึ่งพลัส
6.ขึ้นชื่อโครงการและเวลาเปิดให้ลงทะเบียน แปลว่า : พร้อมลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” สำหรับผู้ที่ร่วมโครงการ

1.เข้าแอพพ์เป๋าตัง

2.กดที่รูปโครงการ “คนละครึ่งพลัส” หรือ G-Wallet

3.กดปุ่ม “ลงทะเบียน” อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้น

4.แสดงข้อความการได้รับสิทธิ และวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่ม “ตกลง”

5.เข้าแอพพ์เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส

6.หน้าหลักโครงการจะแสดงสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ที่ใช้ได้

 


วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5”

1.เข้าแอพพ์เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส

2.อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน

3.ตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถดูผลได้ที่ SMS และการแจ้งเตือนบนแอพพ์เป๋าตัง ภายใน 3 วัน

4.ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพพ์เป๋าตัง (กรณีได้รับสิทธิ)

5.แสดงข้อความการได้รับสิทธิ และวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่มตกลง

6.เข้าแอพพ์เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส

7.หน้าหลักโครงการจะแสดงสิทธิคนละครึ่งพลัสที่ใช้ได้

 