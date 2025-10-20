6 โมงเช้าวันนี้ คนละครึ่งพลัส เปิดให้ ปชช.ลงทะเบียนผ่านแอพพ์เป๋าตัง จำกัด 20 ล.สิทธิ หมดแล้วหมดเลย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระแสโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ของรัฐบาล ประชาชน และผู้ประกอบการให้ความสนใจจำนวนมาก โดยความคืบหน้านับตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนในส่วนผู้ประกอบการร้านค้า เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จ 123,960 ราย แบ่งเป็น 1.ร้านค้ารายเดิม 72,185 ราย และ 2.ร้านค้ารายใหม่ 51,775 ราย ส่วนร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร 98,064 ราย แบ่งเป็น 1.รอให้ร้านค้าเข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการฯ 91,917 ราย และ 2.รอดำเนินการตรวจสอบ 6,147 ราย
น.ส.อัยรินทร์กล่าวอีกว่า ในส่วนของประชาชน โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิร่วมโครงการ จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม
“ปัจจุบันกระแสความนิยมของประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า ที่มีต่อโครงการ ได้รับความสนใจทั่วประเทศ จึงเป็นเหตุให้เหล่ามิจฉาชีพพยายามฉวยโอกาสหลอกลวงประชาชนหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งลิงก์ปลอม มาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว และดูดทรัพย์ของประชาชน ซึ่งปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด” น.ส.อัยรินทร์กล่าว
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดรับสมัครลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ว่า ตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนวันแรกในวันที่ 15-17 ตุลาคม พบว่า ได้รับความสนใจค่อนข้างดี โดยร้านค้าเครือข่ายธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ ได้ยื่นสมัครแล้วกว่า 60% หรือ ประมาณ 80,115 ร้านค้า จากทั้งหมด 1.45 แสนร้านค้า คาดว่าจะสมัครเข้ามาอีกต่อเนื่อง และเชื่อว่าเมื่อเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้โครงการคนละครึ่ง พลัส ได้ในวันที่ 29 ตุลาคม จะมีร้านค้าธงฟ้าเข้าร่วมโครงการกว่า 100,000 ราย
“ช่วงสัปดาห์หน้า กรมจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าธงฟ้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อซักซ้อม และติดตามความพร้อมก่อน โครงการคนละครึ่ง พลัส จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ร้านค้าที่สนใจลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 20-26 ตุลาคมนี้ จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส จำกัดจำนวนที่ 20 ล้านสิทธิ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ผ่านแอพพ์เป๋าตัง” นายวิทยากรกล่าว
รายงานข่าวแจ้งว่า รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ 20 ล้านคน ลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม กำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เริ่มใช้สิทธิเวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน และต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน ภายในเวลา 23.00 น.เพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกสิทธิ โดยผู้ที่รับสิทธิประโยชน์ ต้องมีคุณสมบัติสัญชาติไทย เพิ่มช่วงอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน จากเดิม 18 ปี และต้องไม่เป็นผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1-5
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ประชาชนผู้มีสิทธิ 20 ล้านคน มาจากประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษี ซึ่งจะได้รับเงินจากรัฐโอนเงินเข้าแอพพ์เป๋าตัง คนละ 2,000 บาท/คน/ตลอดโครงการ ใช้จ่ายได้ 200 บาท/คน/วัน หรือ 50:50 ส่วนประชาชนผู้ยื่นแบบภาษีอยู่ในระบบ รัฐบาลจะโอนเงินผ่านแอพพ์เป๋าตัง ให้เพิ่มเป็นคนละ 2,400 บาท/คน/ตลอดโครงการ ใช้จ่ายได้ 200 บาท/คน/วัน หรือ 50:50 ใช้วงเงินงบประมาณ 44,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้อัตราการขยายตัวของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประมาณ 0.3-0.4%
รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ส่วนประชาชนที่อาจจะมีปัญหาในการลงทะเบียน รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเฟส 2 ของโครงการคนละครึ่ง พลัส เพื่อรองรับผู้ที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนรอบแรก โดยจะประกาศวัน และขั้นตอนที่ชัดเจนอีกครั้งหลังจบเฟสแรก นอกจากนี้ ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน รัฐบาลยืนยันส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหานี้ตกหล่นแน่นอน
“ระบบการลงทะเบียนจะรองรับได้ 100,000 ธุรกรรม/วินาที จากเดิมรองรับ 50,000 ธุรกรรม/วินาที รัฐบาลขอให้สบายใจในระบบการลงทะเบียนผ่านแอพพ์เป๋าตัง ว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น” รายงานข่าวระบุ