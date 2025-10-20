ประชาชนบ่นระงม ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส วันแรก แอพพ์ล่ม เข้าไม่ได้
เริ่มแล้ว การลงทะเบียนคนละครึ่งวันแรก โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ 06.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม แฟนเพจ “มติชนออนไลน์” ได้แสดงความคิดเห็นบอกเล่าประสบการณ์การลงทะเบียนวันแรก เมื่อเข้าแอพพ์ “เป๋าตัง” เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิลงคนครึ่ง ไม่สามารถเข้าแอพพ์ได้ แต่ยังมีผู้ใช้งานบางคนสามารถเข้าระบบได้ และสมัครได้เรียบร้อยแล้ว
ผู้สื่อข่าวลองเข้าใช้งานในแอพพ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ยังไม่สามารถเข้าแอพพ์เพื่อรับสิทธิคนละครึ่งได้ โโยทางแอพพ์ขึ้นข้อความระบุว่า “ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน มี 3 ขั้นตอน เตรียมให้พร้อมก่อน “ลงทะเบียน”
1.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ
- มีบัตรประชาชน สัญชาติไทย
- อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 ต.ค.68
- ไม่ถูกระงับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1-5
2.ดาวน์โหลดหรืออัพเดตแอพพ์เป๋าตัง
- ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Play Store
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
3.สมัครและผูกบัญชี G-Wallet เตรียมพร้อม
- เปิดแอพพ์เป๋าตัง – กดเมนู G-Wallet – ดำเนินการผูกบัญชีตามขั้นตอน
- เตรียมบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่านระบบ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า
สำหรับ 6 ขั้นตอนในการเช็กความพร้อมในการรับสิทธิคนละครึ่งพลัส
1.เข้าแอพพ์เป๋าตัง
2.กด (โปรไฟร์)
3.หากขึ้นว่ายืนยันตัวตนแล้วถือว่าผ่าน
4.กดตรง G Wallet
5.กดตรงคนละครึ่งพลัส
6.ขึ้นชื่อโครงการและเวลาเปิดให้ลงทะเบียน แปลว่า : พร้อมลงทะเบียน
วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” สำหรับผู้ที่ร่วมโครงการ
1.เข้าแอพพ์เป๋าตัง
2.กดที่รูปโครงการ “คนละครึ่งพลัส” หรือ G-Wallet
3.กดปุ่ม “ลงทะเบียน” อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้น
4.แสดงข้อความการได้รับสิทธิ และวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่ม “ตกลง”
5.เข้าแอพพ์เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส
6.หน้าหลักโครงการจะแสดงสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ที่ใช้ได้
วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5”
1.เข้าแอพพ์เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส
2.อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน
3.ตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถดูผลได้ที่ SMS และการแจ้งเตือนบนแอพพ์เป๋าตัง ภายใน 3 วัน
4.ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพพ์เป๋าตัง (กรณีได้รับสิทธิ)
5.แสดงข้อความการได้รับสิทธิ และวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่มตกลง
6.เข้าแอพพ์เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส
7.หน้าหลักโครงการจะแสดงสิทธิคนละครึ่งพลัสที่ใช้ได้