ปชช.แห่ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ผ่านแอพพ์เป๋าตัง 30 นาทีแรก สำเร็จ 5 ล้านคน
เริ่มแล้ว การลงทะเบียนคนละครึ่งวันแรก โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Krungthai Care โพสต์ข้อความระบุว่า
