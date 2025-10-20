เช็กเลย! ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ขึ้นข้อความแบบนี้ ได้-ไม่ได้รับสิทธิ
จากกรณีโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.
อ่านข่าว – เริ่มแล้ว ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส เช็กที่นี่ วิธีลงทะเบียน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ 06.00 น. ประชาชนเริ่มเข้าลงทะเบียน ผ่านแอพพ์เป๋าตังได้ บางคนสามารถลงทะเบียนได้ บางคนเจอปัญหาไม่สามารถเข้าแอพพ์ได้ ต้องพยายามเข้าแอพพ์หลายครั้ง ถึงสามารถลงทะเบียนสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม หลังจากลงทะเบียนแล้ว มีประชาชนหลายคนได้ข้อความระบุว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน” จะแจ้งเตือนภายใน 3 วัน ทำให้หลายคนสงสับว่า หมายความว่าอย่างไร
“มติชนออนไลน์” จะมาไขข้อสงสัยดังนี้
การลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นข้อความดังนี้
- ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส จำนวน 2,000 บาท เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 29 ต.ค. 68 (สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในระบบภาษี)
- ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส จำนวน 2,400 บาท เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 29 ต.ค. 68 (สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี)
กรณีผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” มาก่อน จะข้อข้อความ “กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน”
ซึ่งทางเพจKrungthai Care โพสต์ข้อความ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า “สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ หน้าจอจะแสดงผล รอผลการลงทะเบียน
“ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ”
ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ และแจ้งผลภายใน 3 วัน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ SMS”
กรณีไม่ได้รับสิทธิ จะขึ้นข้อความดังนี้
- ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสได้ (อายุต่ำกว่า 16 ปี บริบรูณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน)
- คุณได้รับสิทธิเพิ่มวงเงินจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้
- ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสได้