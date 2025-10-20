พาณิชย์ ปลื้มจัดงานเกมไทย ดันสู่เวทีโลก ครั้งแรกซื้อขายทะลุ 1,200 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีปิดงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 งานแสดงสินค้าเกมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้พัฒนาเกมจากทั่วโลก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง บรรยากาศสุดคึกคัก โดยนางศุภจีได้เยี่ยมชมงาน และทดลองเล่นเกมจากผู้พัฒนาเกมของไทยด้วย
นางศุภจี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศไทยในการก้าวสู่เวทีโลกด้านอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ เพราะเป็นครั้งแรกที่งาน gamescom asia ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมนี ได้มาจัดร่วมกับ Thailand Game Show (TGS) งานเกมที่ใหญ่ที่สุดของไทย ทำให้งานครั้งนี้กลายเป็นมหกรรมเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 206,159 ราย
“ดิฉันรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันสร้างเวทีระดับโลกแห่งนี้ การที่โลกยุคดิจิทัลไร้พรมแดนและไร้ขีดจำกัดทางเทคโนโลยี ได้เปิดโอกาสให้เกิด Creative Economy อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพได้โดยไม่จำกัดเพศและวัย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
เป็นความงดงามอีกอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมเกม คือการใช้ “Soft Power” ถ่ายทอดเอกลักษณ์ ความสวยงาม และวัฒนธรรมของไทยผ่านฉากหรือเรื่องราวในเกม ให้ผู้เล่นทั่วโลกได้สัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยในรูปแบบที่สร้างสรรค์และร่วมสมัย
ในส่วนของกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (B2B) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–17 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเกมไทยจำนวน 30 ราย เข้าพบเจรจากับนักลงทุนและผู้นำธุรกิจจากต่างประเทศกว่า 530 ราย เกิดการเจรจาธุรกิจรวมกว่า 271 ครั้ง มูลค่าการค้าคาดการณ์กว่า 1,220 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในพื้นที่ Entertainment Area (B2C) ผู้ประกอบการเกมไทยกว่า 50 ราย ได้นำผลงานมาจัดแสดงต่อผู้ชมจากทั่วโลก ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันในตลาดสากล
นางศุภจี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมและคอนเทนต์ดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยกรมฯ ได้ต่อยอดจากความสำเร็จในการนำผู้ประกอบการเกมไทย 15 ราย เข้าร่วมงาน gamescom 2025 ณ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี เป็นครั้งแรก และงานวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
“ผลสำเร็จของงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยอย่างแท้จริง เราสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการซื้อขายในงานกว่า 4 ล้านบาท และสร้างมูลค่าในหนึ่งปีอีกกว่า 220 ล้านบาท และใน 2–5 ปี อีกสูงถึง 987 ล้านบาท ดิฉันเชื่อว่ายอดจริงจะสูงกว่านี้แน่นอน” นางศุภจี กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงกิจกรรม VIP MIXER THAI NIGHT ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 ราย ประกอบด้วยนักลงทุน นักพัฒนาเกม ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนจากทั่วโลก เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ Global Gaming Hub
“วันนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่สำคัญของอุตสาหกรรมเกมไทย เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมเกมโลก และกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ไม่ใช่ปีสุดท้าย แต่จะเป็นปีแรกของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคต” นางศุภจี กล่าว