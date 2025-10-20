Standupcode แนะปรับตัวยุคธุรกิจหยุดชะงัก เลี่ยงความเสี่ยง
สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ที่รวดเร็วกว่าเดิม รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็น “แกนกลาง” ของการเติบโต ทำให้ธุรกิจในยุค Disruption หากไม่ปรับตัวก็เสี่ยงต่อการถูกแทนที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในบริบทนี้ “Digital Transformation” จึงไม่ได้หมายถึงแค่การปรับปรุงระบบไอทีหรือซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ทั้งองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการทำงาน (Workflow), การจัดการข้อมูล (Data), ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ไขความเข้าใจ Digital Transformation บ่อยครั้งที่หลายองค์กรเข้าใจผิดว่าการทรานส์ฟอร์มคือการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ทว่าความจริงแล้ว การทรานส์ฟอร์มคือการ “ยกระดับวิธีคิด วิธีการทำงาน และคุณค่าที่มอบให้ลูกค้า” โดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อน เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน
Standupcode By Lodash Thailand ที่ปรึกษา Digital Transformation แบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายนี้ เสนอการให้บริการ Digital Transformation Consulting และโซลูชันดิจิทัลครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบระบบ พัฒนาโซลูชัน ไปจนถึงการบำรุงรักษา โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาเสริมศักยภาพ
บริการครอบคลุมตั้งแต่:Digital Maturity Assessment วิเคราะห์ธุรกิจและระบบเดิมเพื่อหาจุดพัฒนา, Digital Strategy Roadmap วางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร, Product & Platform Development พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ, Process Redesign & Training ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และฝึกอบรมทีมงานและ Change Management บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ราบรื่นและยั่งยืน
ทำไม Standardupcode จึงเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม มีทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้ง “กลยุทธ์ธุรกิจ” และ “เทคโนโลยี”, มีประสบการณ์ Transformation กว่า 700 องค์กร ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน ประกัน การศึกษา การขนส่ง และอีคอมเมิร์ซ, จัด Workshop ให้ผู้บริหารและทีมงานเห็น “ภาพเดียวกัน” ในการปรับใช้ AI, Data, ERP และ Customer Experience, มี Roadmap ชัดเจน 6-12 เดือน พร้อมทีมพัฒนาและทีม Data ลงมือจริงและ ให้บริการมากกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต
พัทธนันท์ นุ่มผ่อง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล (CDO) ของ Standupcode กล่าวเพิ่มเติมว่า การทรานส์ฟอร์มไม่ใช่แค่เรื่องของระบบ แต่เป็นการวางกลยุทธ์เพื่ออนาคตของธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้องค์กรทุกขนาดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ตอัพ ธุรกิจขนาดกลาง หรือองค์กรใหญ่ สามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.standupcode.tech/th/consulting/software/digital-transformation-service