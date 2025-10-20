ประชาชนเตรียมตัว! เช็กลิสต์ไว้เลย คนละครึ่งพลัส ใช้อะไรได้บ้าง ดีเดย์เริ่มวันแรก 29 ต.ค.นี้
จากกรณีโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.
“มติชนออนไลน์” พาประชาชนกลับมาทบทวน เช็กลิสต์อีกครั้งว่า โครงการ คนละครึ่งพลัส ครั้งนี้สามารถใช้อะไรได้บ้าง?
โดยโครงการคนละครึ่งพลัส จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.2568 (หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม)
เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2568 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เริ่มใช้สิทธิเวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน และต้องมีการใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ภายในเวลา 23.00 น. เพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกสิทธิ
ประเภทสินค้าและบริการที่ซื้อได้
- อาหาร
- เครื่องดื่ม
- สินค้าทั่วไป
- บริการนวด
- สปา ทำเล็บ ทำผม
- บริการขนส่งสาธารณะโดยสามารถซื้อสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
- สามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ทั้งนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ทั้งนี้การใช้คนละครึ่งผ่าน ฟู้เดลิเวอรี เริ่มสั้งได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568
ประเภทร้านค้า/ผู้ประกอบการที่ใช้ได้
1.ผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร/เครื่องดื่ม/ร้านค้าทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ดังนี้
- ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ
- ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ไม่ใช่นิติบุคคล (ร้านธงฟ้าฯ) หรือ
- ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 (พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านฯ) หรือ
- ร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ)
2.ผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำเล็บ หรือทำผม ที่มีสัญชาติไทย ดังนี้
- ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล
- ผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน
- ผู้ประกอบการบริการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
**ทั้งนี้ ต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ (ในครั้งนี้ กรณีเป็นผู้ประกอบการบริการนวด สปา จะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย)
3.ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล ดังนี้
ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (Taxi – meter)
- รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
- รถยนต์สามล้อสาธารณะ
- รถสองแถวรับจ้าง
- รถจักรยานยนต์สาธารณะ
- ผู้ประกอบการรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4.ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่
- รถไฟฟ้าในเขตเมืองรถไฟ
- รถโดยสารประจำทางสาธารณะ
- เรือโดยสารสาธารณะ
ประเภทสินค้าและบริการที่ซื้อไม่ได้
- สินค้าสลากกินแบ่ง
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- บัตรกำนัล
- บัตรเงินสดและบริการแปรรูปอื่นๆ ที่เป็นการชำระสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
ทั้งนี้ การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการของโครงการ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด
ประเภทร้านค้า/ผู้ประกอบการ ที่ไม่สามารถใช้ได้
- ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์