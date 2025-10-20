วันแรกคนละครึ่งพลัส ปชช.แห่ลงทะเบียน เหลือสิทธิแค่ 1.89 ล้านแล้ว-1 สัปดาห์ ร้านค้าร่วม 3 แสนร้าน

วันแรกคนละครึ่งพลัส ยอดปชช.ลงทะเบียนพุ่ง เหลือสิทธิแค่ 1.89 ล้านสิทธิแล้ว ส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1 สัปดาห์เข้าร่วม 3 แสนร้าน
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 68 เวลา 06.00-22.00 น.
โดยผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 68 เวลา 06.00-23.00 น. และต้องใช้สิทธิวันแรกคือวันที่ 11 พฤศจิกายน 68 เพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกสิทธินั้น
ทั้งนี้รัฐบาลกำหนดจำนวนสิทธิโดยประมาณ 20 ล้านสิทธิหรือจนกว่าจะครบวงเงินสิทธิในวงเงินไม่เกิน 44,000 ล้านบาท หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนนั้น
ซึ่งตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ (20 ตุลาคม) ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้รายเก่า รวมถึงเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้รายใหม่นั้น ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ในเวลา 11.50 น. ปรากฏว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์คนละครึ่งพลัสแจ้งว่าเหลือสิทธิเพียงแค่ 1,892,651 สิทธิแล้ว
ขณะที่ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนมาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่ามียอดร้านค้าลงทะเบียนแล้วกว่า 3 แสนร้านค้า ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และคาดว่าจะมียอดร้านค้าเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 9 แสนร้านค้าทั่วประเทศ
