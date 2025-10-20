ศุภจี เปิดมหกรรมโชห่วยลดราคา ทั่วประเทศ 1–15 พ.ย. ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส คาดเงินสะพัด 5 พันล้าน

ศุภจี เปิดป้ายมหกรรมโชห่วยลดราคา ทั่วประเทศ 1-15 พ.ย. รับสิทธิคนละครึ่งพลัส คาด 15 วันกระตุ้นใช้จ่ายสะพัด 5 พันล้าน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเปิดงาน รวมพลังห้างท้องถิ่น ลดยิ่งใหญ่ ไทยช่วยไทย (LOCAL Low COST) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย และภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 1–15 พฤศจิกายน 2568 ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการห้างค้าส่ง–ค้าปลีกท้องถิ่นกว่า 90 ราย รวมกว่า 800 สาขา ครอบคลุมใน 77 จังหวัด เข้าร่วมโครงการ ที่จะมีการนำสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ความงาม อาหารสัตว์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 60% คาดว่าตลอด 15 วันจะสร้างมูลค่าการซื้อขายทั่วประเทศประมาณ 5 พันล้านบาท และลดค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า 1.5 พันล้านบาท เนื่องจากเป็นงานที่ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาประหยัดกว่าปกติ และได้รับสิทธิเงินจากโครงการคนละครึ่งพลัส ที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในการจัดงานแบบนี้จะมีการกระทำต่อเนื่อง
นางศุภจี กล่าวว่า ความร่วมมือวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด ลดภาระค่าครองชีพ ภายใต้กรอบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นสั้น ได้ผลยาว และกระจายตัว เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งทั่วประเทศ และภายใต้กรอบ 7 นโยบาย 3 ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ตอบโจทย์โดยตรงใน 2 ด้าน คือ การลดค่าครองชีพ และการพัฒนาเสริมแกร่งเอสเอ็มอี
“วันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมาใช้สิทธิ์ได้ เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ก็ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสด้วย ” นางศุภจี กล่าว
นางศุภจี กล่าวว่า นอกจากการจัดมหกรรมลดราคาครั้งนี้แล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเดินหน้า โครงการพี่เลี้ยงโชห่วย เพื่อพัฒนาร้านค้าท้องถิ่นให้ก้าวสู่สมาร์ทโชห่วยที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ และขยายช่องทางขายออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจาก ห้างค้าปลีกท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและส่งต่อสินค้าราคาดีให้ร้านโชห่วยรายย่อย และยังร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น DEPA เพื่อ Upskill/Reskill ผู้ประกอบการรายย่อย และร่วมกับ SME D Bank เพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งทุน