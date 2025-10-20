เหลืออีก 1.2 ล้านสิทธิ คลังยัน คนละครึ่งพลัส 20 ล้านสิทธิ เหมาะสม รอรับ SMS วันนี้

ปลัดคลัง บอก ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส วันแรก คึกคัก มองให้ 20 ล้านสิทธิ เหมาะสม โยน ขยายเฟส 2 เป็นนโยบาย รบ. แจง ตรวจสอบสิทธิ 3 วัน ผู้ยังไม่เคยร่วมโครงการ ขออย่ากังวล หากมีคนไม่ผ่านคุณสมบัติ จ่อเปิดลงทะเบียนเพิ่ม
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสวันแรกว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ลงทะเบียนกันคึกคัก ส่วนรายละเอียดโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส ขอให้รอถามรายละเอียดจากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ส่วนงบประมาณจะมาจากส่วนใดนั้น นายลวรณ กล่าวว่า ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แถลงรายละเอียดว่าจะทำอย่างไร ใช้งบเท่าไหร่ แต่โดยรวมเป็นไปด้วยดี
เมื่อถามว่า จะมีงบในเฟสสองใช่หรือไม่ นายลวรณ กล่าวว่า เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาล หากมีนโยบาย เราก็ต้องบริหารจัดการให้ได้
ส่วนเฟสแรก จะมีการขยายสิทธิหรือไม่ นายลวรณ กล่าวว่า ขอให้รอถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่อถามว่า ในส่วนการรอตรวจสอบสิทธิ 3 วัน หาก 20 ล้านสิทธิเต็ม จะทำให้หมดสิทธิ์ในเฟสนี้หรือไม่ นายลวรณ กล่าวว่า เมื่อลงทะเบียนให้ครบ 20 ล้านสิทธิ ก็ต้องตรวจสอบก่อน หากเหลือ ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบ 20 ล้านสิทธิ ยํ้าว่าหากลงทะเบียนครบ ก็ต้องหยุดก่อนเพื่อตรวจสอบ
เมื่อถามว่า โครงการนี้จะมีการขยายสิทธิอีกหรือไม่ นายลวรณ กล่าวว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนโยบาย แต่ตนมองว่า 20 ล้านสิทธิ เป็นเป้าหมายที่เหมาะสม ทั้งนี้ การตรวจสอบสิทธิไว้สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน แต่สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการจะได้รับ SMS ในวันนี้
เมื่อเวลา 13.00 น. บนเว็บไซต์ คนละครึ่งพลัส.com มีจำนวนสิทธิคงเหลือมากกว่า 1.2 ล้านสิทธิ