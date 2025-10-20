คนละครึ่งพลัส ลงทะเบียนหมดแล้ว 20 ล้านสิทธิ ไม่ทันข้ามวัน

สิทธิ คนละครึ่งพลัส หมดแล้ว! ปชช. แห่ลงทะเบียน จนครบ 20 ล้านสิทธิ ไม่ทันข้ามวัน
จากกรณีโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ 06.00 น. ประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” เป็นจำนวนมาก โดยเพจ “Krungthai Care” ออกมาระบุว่า ลงทะเบียนภายใน 30 นาทีแรก มีผู้สนใจเข้ามาจำนวนมาก ลงทะเบียนสำเร็จ 5 ล้านคน!
ต่อมา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาให้ข้อมูลว่า เพียง 2 ชั่วโมงแรก ประชาชนลงทะเบียน ผ่านแอพพ์เป๋าตัง สำเร็จกว่า 13 ล้านสิทธิ จากทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ
แล้วเมื่อเวลา 13.39 น. สิทธิคงเหลือเพียง 935,169 สิทธิ เท่านั้น!
และในเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางเว็บไซต์ “https://www.คนละครึ่งพลัส.com/” อัพเดตข้อมูลในระบบว่า มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ
อย่างไรก็ดี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงข้อกังวลของประชาชนระหว่างการลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส กรณีมีข้อความระบุว่ากำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอพพ์เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วันว่า กรณีดังกล่าวจะไม่ทำให้ผู้ลงทะเบียนเสียสิทธิในทันที เพราะระบบมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน
หากผู้ลงทะเบียนทำรายการสำเร็จและอยู่ในคิวแล้ว สิทธิจะถูกเก็บไว้ โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลกับ กรมการปกครอง เพื่อยืนยันความถูกต้อง หากข้อมูลตรงกัน ผู้ลงทะเบียนก็จะได้รับสิทธิตามปกติ แม้จะมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ตาม