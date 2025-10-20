คมนาคม พับแผนสุริยะ เบรกย้าย ‘หมอชิต 2-เอกมัย-สายใต้’ ไปกรุงเทพอภิวัฒน์ สั่งพัฒนาที่เดิมให้ดี

มัลลิกา เบรกย้าย 3 สถานีขนส่ง ‘บขส.’ ไปกรุงเทพอภิวัฒน์ ชี้ต้องพัฒนาจุดที่เดิม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ที่ยุคนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีแนวคิดศึกษาแนวทางการย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2 สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีขนส่งสายใต้ ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นั้น ขณะนี้ยังไม่มีแนวคิด หรือนโยบายย้ายสถานีขนส่งทั้ง 3 แห่งดังกล่าวไปพื้นที่อื่น โดยยังให้อยู่ที่เดิม แต่ต้องมีการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ อย่างครอบคลุม
ด้านนายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า ขณะนี้ บขส.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ขนาดพื้นที่ 80 ไร่ โดยในปี 2568 บขส.ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจำนวน 39 ล้านบาท เพื่อจ้างที่ปรึกษาพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ซึ่งตอนนี้ผลการศึกษาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2570 วงเงิน 3,600 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนาสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ในพื้นที่เดิมที่ให้บริการอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน
นายอรรถวิทกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในขณะนี้ โครงการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ (บอร์ด) บขส.แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอไปยังสำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์เห็นชอบตามกระบวนการภายในปี 2569 โดยหากได้รับจัดสรรงบประมาณ คาดว่า จะเริ่มพัฒนาในปี 2570 ใช้ระยะเวลา 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2572 ตามแผน
นายอรรถวิทกล่าวต่อว่า สำหรับแผนพัฒนาดังกล่าว แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ชานชาลา อาคารรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (มินิบัส) นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการชาร์จรถโดยสารไฟฟ้าในอนาคต จุดจอดแท็กซี่ จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถเมล์ และรถแท็กซี่ รวมถึงที่พักพนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ด้านข้างบริเวณอู่หมอชิต ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ สร้างเป็นจุดพักคอยผู้โดยสาร