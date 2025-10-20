ตื่นตัว คนละครึ่งพลัส ร้านค้าเมืองรอง ออเดอร์สินค้าเท่าตัว แกร็บทุ่ม 200 ล้านอัดแคมเปญฟู้ดเดลิเวอรี

ตื่นตัว ‘คนละครึ่งพลัส’ ร้านค้าเมืองรองออเดอร์สินค้าเท่าตัว แกร็บทุ่ม 200 ล้านอัดแคมเปญบริการฟู้ดเดลิเวอรี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่น ระบุว่า ขณะนี้ ผู้ให้บริการทุกแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น ต่างตื่นตัว ดึงผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ผลิตสินค้า ร่วมแคมเปญในรูปแบบ ครบทั้ง ลด แลก แจก แถม ตลอดช่วงโครงการคนละครึ่งพลัส รวมถึงจัดโปรพิเศษให้กับร้านค้าทั่วไปที่สั่งซื้อสินค้าก่อนปีใหม่
ทำให้หลายพื้นที่เร่งสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อจัดส่งปลายเดือนตุลาคมอีกเท่าตัว เพื่อป้อนกำลังซื้อคนละครึ่งพลัสในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยเฉพาะร้านค้าในชุมชนเมืองรองบรรยากาศสั่งของเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ยอดขายเงียบมาตั้งแต่กลางปี เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเมืองรองลดลงต่อเนื่อง
น.ส.จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า การกลับมาของโครงการคนละครึ่งพลัสในปีนี้ แกร็บเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยผู้ได้รับสิทธิกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างง่ายดายผ่านแอพพลิเคชั่นแกร็บ พร้อมกันนี้
เรายังเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ นี้ กว่า 800,000 รายทั่วประเทศ ผ่านแคมเปญพิเศษที่จัดเต็มสิทธิประโยชน์และโปรแกรมส่งเสริมการขายตลอดโครงการมากถึง 9 เด้ง ควบคู่กับการพัฒนาระบบให้ร้านค้าใช้งานได้ง่าย ทั้งการสมัคร การรับออเดอร์ ไปจนถึงรายงานการขาย ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสร้างยอดขายให้เติบโตแบบไม่มีสะดุด ทั้งหมดนี้เพื่อกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารโดยตรง ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งรายเล็กและรายย่อย ไรเดอร์ รวมไปถึงทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจร้านอาหาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย Quick Big Win ของทางภาครัฐ
ภายใต้แคมเปญ “GrabFood X คนละครึ่งพลัส ดันยอดโตสูงสุด 9 เด้ง” แกร็บเตรียมมอบสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็มถึง 9 ต่อให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” กับแกร็บฟู้ด ประกอบด้วย เริ่มประกาศแพลตฟอร์มแรก แกร็บหั่นค่าคอมมิชชัน (GP) เหลือ 7%สำหรับร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการวันแรกเปิดรับสมัคร 3 พฤศจิกายน สำหรับร้านร่วมโครงการตั้งแต่4 พฤศจิกายน เป็นต้นไป จะถูกคิดค่าคอมมิชชันอัตรา 9% อัดโปรแกรมดันยอดขายเพื่อสนับสนุนร้านเล็ก และให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท พร้อมรับดอกเบี้ยคืนสูงสุด 300 บาท ส่วนถึงสิทธิประโยชน์เสริมอาทิ แจกส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าสูงสุดถึง 2,400 บาทต่อคน ยกเว้นค่าคอมมิชชัน (GP) เหลือ 0% บริการกินที่ร้าน แจกฟรีสื่อ ณ จุดขายและอุปกรณ์ตกแต่งร้าน ให้เครดิตสำหรับการโฆษณาผ่าน GrabAds มอบส่วนลดสำหรับค่าบริการระบบจัดการร้านอาหารจาก SilomPOS ครึ่งราคา จัดเต็มสื่อโฆษณาและกิจกรรมการตลาด
น.ส.จันต์สุดากล่าวว่า โดยแกร็บทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาทเพื่อร่วมโปรโมตแคมเปญผ่านสื่อโฆษณาครบวงจรพร้อมดึงทัพดาราดังร่วมสร้างสีสันและการรับรู้ในวงกว้าง นำโดย เบลล่า-ราณี, เจมีไนน์-นรวิชญ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์, สกาย-วงศ์รวี, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์, หลิงหลิง-ศิริลักษณ์ และ ออม-กรณ์นภัส ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” กับแกร็บฟู้ด เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากแคมเปญ “GrabFood X คนละครึ่งพลัส ดันยอดโตสูงสุด 9 เด้ง” ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568